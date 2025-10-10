Copa País: la selección de la Liga Cañadense venció en el partido de ida de la semifinal

Luisina Ponzio, de las Rosas al Mundial de Billar 5 Quillas
La selección de la Liga Cañadense consiguió una victoria importante en el cotejo de ida de la semifinal de la Copa País que organiza el CFFA, al imponerse como local por 2 a 0 frente al combinado de la Liga Regional de Río Cuarto.
El encuentro fue disputado en el estadio Jacinto Loesi del club ADEO (Asociación Deportiva Everton Olímpica) en Cañada de Gómez, comenzó con intensidad desde el arranque, y la Liga Cañadense logró abrir el marcador antes de los 10 minutos. Tras una salida defectuosa del arquero rival, el rosense Nicolás Ibarra, jugador de C.A. Almafuerte y lateral derecho local, recogió el balón dentro del área y con un remate seco y colocado al ángulo puso el 1-0 tempranero.
Durante los minutos siguientes, el partido se niveló, aunque la defensa local sostuvo firme y no permitió grandes llegadas de peligro al equipo visitante. Al iniciarse el segundo tiempo, la selección “cañadense” ejecutó movimientos ofensivos buscando ampliar la diferencia. A los 20 minutos de la segunda etapa, Jeremías César, tras una desatención en el fondo rival, estableció el 2-0 definitivo.
El triunfo se vio reforzado además por las expulsiones que sufrió la Liga de Río Cuarto (Valentín Laspina y Cristian Acosta, ambas en el complemento), dejando al conjunto rival con dos jugadores menos y dominando numéricamente los minutos finales.
Con este resultado, la Liga Cañadense cuenta con una ventaja interesante para definir la serie en la vuelta, que se disputará en Adelia María, en cancha de Municipal, donde el elenco cañadense intentará mantener o ampliar la diferencia para acceder a la final.
Imagenes: Renacer Regional FM
