Encuentro de Tenis Adaptado en Las Rosas: deporte e inclusión en el Club Williams Kemmis

El Grupo de Deportes Adaptados de Las Rosas se reunió con la Escuela de Tenis de Facu Bagnis -de Armstrong- en un encuentro de camaradería y deporte, marcando la devolución de una visita previa. La jornada no solo sirvió para compartir actividades de tenis, sino que también fue el escenario para un anuncio significativo que llenó de alegría a los jóvenes: un viaje a la ciudad de Rosario a fin de año.

La noticia fue recibida con gran entusiasmo, ya que la propuesta incluye la visita a lugares emblemáticos como el Museo del Deporte y el Acuario. Además, se planteó la posibilidad de ir a la cancha de Rosario Central para conocer a algunos jugadores de primera. Marcos Di Santo, uno de los organizadores, destacó la felicidad y la emoción de los participantes ante la oportunidad de viajar y compartir con otros compañeros. La iniciativa también busca la integración familiar, permitiendo que los jóvenes compartan esta experiencia con sus seres queridos.

Un encuentro lleno de actividades

Durante el viernes, los grupos desarrollaron actividades conjuntas en las canchas de tenis, donde los jóvenes de Armstrong mostraron sus avances en la práctica diaria de este deporte. Ellos mantienen una rutina de dos estímulos semanales, combinando tenis y baloncesto.

Di Santo informó que las actividades de tenis se realizan en las instalaciones del Club William Kemmis, mientras que el Club Atlético Almafuerte cede su espacio y materiales para la práctica de baloncesto. En otras ocasiones, han utilizado las instalaciones del Club Belgrano para fútbol 5 y el Club Social -"el tanque" para natación durante el verano.

También expresó un profundo agradecimiento a la comunidad y a las instituciones por ceder siempre sus espacios y materiales. Resaltó la colaboración de empresas y particulares, mencionando específicamente a "Maira", quienes siempre están cerca apoyando al grupo y preguntando por sus necesidades. A pesar de los desafíos económicos y sociales, el grupo se mantiene firme y continúa ofreciendo estas oportunidades a los jóvenes. El viaje a Rosario está programado para principios o mediados de noviembre. Esta actividad no solo fomenta el deporte, sino que también promueve la inclusión, el compañerismo y la posibilidad de vivir nuevas experiencias.