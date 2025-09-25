Encuentro de Tenis Adaptado en Las Rosas: deporte e inclusión en el Club Williams Kemmis

El clásico entre verdinegros y celestes fue para el Kemmis. Y el BAC derrotó a Barraca.
La Liga Cañadense de Fútbol completó la 5ta. fecha del Torneo Clausura en sus tres zonas, dejando partidos muy parejos y movimientos en la tabla de posiciones.
El evento reunió a jóvenes de Las Rosas y Armstrong en una jornada que promovió la integración, el trabajo en equipo y el espíritu deportivo a través del tenis adaptado. Se anunció un viaje a Rosario para el grupo de deportes adaptados.Deportes25 de septiembre de 2025Las Rosas Digital
El Grupo de Deportes Adaptados de Las Rosas se reunió con la Escuela de Tenis de Facu Bagnis -de Armstrong- en un encuentro de camaradería y deporte, marcando la devolución de una visita previa. La jornada no solo sirvió para compartir actividades de tenis, sino que también fue el escenario para un anuncio significativo que llenó de alegría a los jóvenes: un viaje a la ciudad de Rosario a fin de año.
La noticia fue recibida con gran entusiasmo, ya que la propuesta incluye la visita a lugares emblemáticos como el Museo del Deporte y el Acuario. Además, se planteó la posibilidad de ir a la cancha de Rosario Central para conocer a algunos jugadores de primera. Marcos Di Santo, uno de los organizadores, destacó la felicidad y la emoción de los participantes ante la oportunidad de viajar y compartir con otros compañeros. La iniciativa también busca la integración familiar, permitiendo que los jóvenes compartan esta experiencia con sus seres queridos.
Durante el viernes, los grupos desarrollaron actividades conjuntas en las canchas de tenis, donde los jóvenes de Armstrong mostraron sus avances en la práctica diaria de este deporte. Ellos mantienen una rutina de dos estímulos semanales, combinando tenis y baloncesto.
Di Santo informó que las actividades de tenis se realizan en las instalaciones del Club William Kemmis, mientras que el Club Atlético Almafuerte cede su espacio y materiales para la práctica de baloncesto. En otras ocasiones, han utilizado las instalaciones del Club Belgrano para fútbol 5 y el Club Social -"el tanque" para natación durante el verano.
También expresó un profundo agradecimiento a la comunidad y a las instituciones por ceder siempre sus espacios y materiales. Resaltó la colaboración de empresas y particulares, mencionando específicamente a "Maira", quienes siempre están cerca apoyando al grupo y preguntando por sus necesidades. A pesar de los desafíos económicos y sociales, el grupo se mantiene firme y continúa ofreciendo estas oportunidades a los jóvenes. El viaje a Rosario está programado para principios o mediados de noviembre. Esta actividad no solo fomenta el deporte, sino que también promueve la inclusión, el compañerismo y la posibilidad de vivir nuevas experiencias.
La Liga Cañadense de Fútbol completó la 5ta. fecha del Torneo Clausura en sus tres zonas, dejando partidos muy parejos y movimientos en la tabla de posiciones.
El torneo reunió a 30 equipos de la región y se desarrolló en Club A. Almafuerte. Un fin de semana con 88 partidos de alto nivel.
El pívot de 25 años y 2.05 metros, formado en C. A. Almafuerte y de último paso por La Unión de Formosa, se une al Decano para disputar la temporada 2025/26 de La Liga Argentina.
La Liga Cañadense de Fútbol se coronó campeona santafesina al superar a la Liga Rafaelina con un global de 4-2. Tras empatar 2-2 en la vuelta, celebró el título y avanzó a la siguiente instancia, donde enfrentará a la Liga Paranaense.
Se disputó la 2da. fecha de la Liga Cañadense de Futbol, con resultados distintos para los rosenses.
Santiago Amadei Pimienta fue campeón Sub 18, Felipe Príncipe logró el 4° puesto Sub 12 y Tomás Vielli debutó con un 10° lugar en Sub 10. Ahora se preparan para las semifinales en octubre.
Un torneo que une dos orillas. La primera edición llega con un gesto cargado de simbolismo: las Ligas Santafesina y Paranaense presentaron a la Licenciada Claudia Giaccone, Subsecretaria de la Región Centro, como embajadora oficial.
En su patio en Coppell, Texas, Lautaro explora el cosmos. Con su telescopio, se dedica como hobby a la astrofotografía, capturando interesantes imágenes como la galaxia de Andrómeda.
La Policía de Investigaciones y el grupo táctico GIRI capturaron a dos personas acusadas de robos. Una mujer fue ubicada con la ayuda de un drone cuando intentaba escapar por un pasillo en barrio Tablada.
Daniel Damiano y Nora Bonansea, oriundos de Gálvez, Santa Fe, emprenden un nuevo viaje en bicicleta con destino al sur del país, siguiendo su pasión por el cicloturismo y las travesías en dos ruedas.
La directora del SAMCo Las Rosas subraya la importancia de la prevención ante los primeros signos de dengue, instando a la comunidad a redoblar los esfuerzos de limpieza y descacharrado para evitar la proliferación del mosquito transmisor.