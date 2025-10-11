Soja, maíz y trigo: los precios se mueven, ¿ya fijaste valor para tu cosecha?

El mercado local de granos marca diferencias entre disponible y futuro. Analizá las cotizaciones de soja, maíz y trigo, y descubrí cómo aprovechar los precios actuales para cubrir compromisos y reducir riesgo.

Los números de los mercados hablan. Sin embargo, es fundamental estar atentos y dispuestos a interpretarlos para gestionar el riesgo precio. Esta gestión es clave para evitar que el esfuerzo invertido y el trabajo realizado se pierdan, considerando que cada dólar destinado a la tierra representa una inversión significativa.

Soja: precios disponibles, futuros y oportunidades para fijar valor

Empezando por soja, observemos qué nos dicen los números de las cotizaciones disponibles y futuras en A3 mercados:

En el disponible se está pagando en $ un 22 % por encima de la capacidad teórica de pago, con retenciones al 26,5 %. Sin embargo, si aún están comprando para cumplir con las DJVE anotadas a “retenciones 0”, podrían estar reconociendo una soja de U$S 393.

No obstante, donde hay que poner foco es en los inversos del mercado, donde la soja en stock perdería U$S 7 y U$S 11 para las posiciones de noviembre y enero/26, respectivamente.

Con una soja de campaña nueva en casi U$S 310, no luce tan atractiva cuando alcanzó U$S 320 hace pocos días. Sin embargo, aún sigue siendo un buen precio a considerar para una parte de la producción que debe ir a cubrir compromisos. Además, se ubica un 11 % por encima del FAS teórico, con el fantasma siempre sobrevolando de cambios en los esquemas de retenciones.

Aprovechar la oportunidad de la cotización disponible y preciar parte de lo estimado a cosechar de soja campaña 26 son decisiones que te invito a analizar.

Maíz: cuándo capturar el mejor precio y reducir el riesgo





El 50 % del maíz 24/25 está sin fijar precio. Un maíz diciembre a casi U$S 182, +U$S 6 sobre el disponible, enciende luces verdes para capturar valor.

Si bien un maíz abril/26 a U$S 174 deja sabor a poco, conviene analizar qué parte de tu producción a cosechar está a la intemperie, sin precios tomados, para hacer frente a los compromisos que ya son ciertos y están asumidos.

Trigo: una campaña con buenas perspectivas y decisiones clave

Desde la ruta, hacía tiempo no se veían tan lindos los trigos. Así, las estimaciones de la BCR dan el veredicto, con una estimación récord de 23 Mtn. Si bien queda camino por recorrer desde lo productivo, se dibujan sonrisas y entusiasmo entre los productores.

Los precios distan de los U$S 206 que alcanzó el cereal a cosecha. Sin embargo, si tienes certezas de compromisos a cubrir y sabes que vas a tener que comercializarlos, un valor cercano a U$S 190 es a tener en cuenta. Solo se encuentra con precio alrededor de 2 Mtn de trigo, cuando generalmente es el oxígeno para llegar a la gruesa.

Sin embargo, si lo relacionamos con la placa anterior de maíz, para cancelar deudas o comprar insumos, convendría más fijar un maíz diciembre que tienes en stock, y no un trigo a cosecha, ya que la posición marzo te da un pase positivo de U$S 8 (siempre que tomes y cierres este valor).

Conclusión: escuchar al mercado para cuidar tu rentabilidad

Los mercados hablan y muestran luces verdes de oportunidades para proteger el valor de tu producción y de los riesgos asumidos. Escuchar lo que los mercados comunican permite tomar decisiones estratégicas y proteger el valor generado en cada ciclo productivo.

¿Qué estás dispuesto a escuchar y accionar?

Mónica Ortolani lleva en la sangre el campo de su Bigand natal. Desde hace más de 25 años brinda conferencias, capacitaciones y consultorías en estrategias de financieras y comercialización granaria, además del desarrollo de los equipos en empresas, el agro. Creadora de los Agrodibus ® como herramienta visual en sus formaciones y contenidos, que escribe en diferentes medios del país. Docente de alma, contadora y coach de profesión.

Fuente: AireAgro