Soja, maíz y trigo: los precios se mueven, ¿ya fijaste valor para tu cosecha?

Desde la geopolítica hasta el mercado local
Mercado de granos; por Marianela De Emilio, Ing. Agr. Msc. Agro negocios - Avanzar con decisiones comerciales en medio de la incertidumbre.
Por Mónica Ortolani - El mercado de granos muestra brechas entre precios disponibles y futuros. Soja, maíz y trigo con cotizaciones clave para planificar coberturas, aprovechar valores actuales y minimizar riesgos comerciales.Opinión11 de octubre de 2025Las Rosas Digital
El mercado local de granos marca diferencias entre disponible y futuro. Analizá las cotizaciones de soja, maíz y trigo, y descubrí cómo aprovechar los precios actuales para cubrir compromisos y reducir riesgo.
Los números de los mercados hablan. Sin embargo, es fundamental estar atentos y dispuestos a interpretarlos para gestionar el riesgo precio. Esta gestión es clave para evitar que el esfuerzo invertido y el trabajo realizado se pierdan, considerando que cada dólar destinado a la tierra representa una inversión significativa.
Empezando por soja, observemos qué nos dicen los números de las cotizaciones disponibles y futuras en A3 mercados:
En el disponible se está pagando en $ un 22 % por encima de la capacidad teórica de pago, con retenciones al 26,5 %. Sin embargo, si aún están comprando para cumplir con las DJVE anotadas a “retenciones 0”, podrían estar reconociendo una soja de U$S 393.
No obstante, donde hay que poner foco es en los inversos del mercado, donde la soja en stock perdería U$S 7 y U$S 11 para las posiciones de noviembre y enero/26, respectivamente.
Con una soja de campaña nueva en casi U$S 310, no luce tan atractiva cuando alcanzó U$S 320 hace pocos días. Sin embargo, aún sigue siendo un buen precio a considerar para una parte de la producción que debe ir a cubrir compromisos. Además, se ubica un 11 % por encima del FAS teórico, con el fantasma siempre sobrevolando de cambios en los esquemas de retenciones.
Aprovechar la oportunidad de la cotización disponible y preciar parte de lo estimado a cosechar de soja campaña 26 son decisiones que te invito a analizar.
El 50 % del maíz 24/25 está sin fijar precio. Un maíz diciembre a casi U$S 182, +U$S 6 sobre el disponible, enciende luces verdes para capturar valor.
Si bien un maíz abril/26 a U$S 174 deja sabor a poco, conviene analizar qué parte de tu producción a cosechar está a la intemperie, sin precios tomados, para hacer frente a los compromisos que ya son ciertos y están asumidos.
Desde la ruta, hacía tiempo no se veían tan lindos los trigos. Así, las estimaciones de la BCR dan el veredicto, con una estimación récord de 23 Mtn. Si bien queda camino por recorrer desde lo productivo, se dibujan sonrisas y entusiasmo entre los productores.
Los precios distan de los U$S 206 que alcanzó el cereal a cosecha. Sin embargo, si tienes certezas de compromisos a cubrir y sabes que vas a tener que comercializarlos, un valor cercano a U$S 190 es a tener en cuenta. Solo se encuentra con precio alrededor de 2 Mtn de trigo, cuando generalmente es el oxígeno para llegar a la gruesa.
Sin embargo, si lo relacionamos con la placa anterior de maíz, para cancelar deudas o comprar insumos, convendría más fijar un maíz diciembre que tienes en stock, y no un trigo a cosecha, ya que la posición marzo te da un pase positivo de U$S 8 (siempre que tomes y cierres este valor).
Los mercados hablan y muestran luces verdes de oportunidades para proteger el valor de tu producción y de los riesgos asumidos. Escuchar lo que los mercados comunican permite tomar decisiones estratégicas y proteger el valor generado en cada ciclo productivo.
¿Qué estás dispuesto a escuchar y accionar?
Mónica Ortolani lleva en la sangre el campo de su Bigand natal. Desde hace más de 25 años brinda conferencias, capacitaciones y consultorías en estrategias de financieras y comercialización granaria, además del desarrollo de los equipos en empresas, el agro. Creadora de los Agrodibus ® como herramienta visual en sus formaciones y contenidos, que escribe en diferentes medios del país. Docente de alma, contadora y coach de profesión.
Fuente: AireAgro
Mercado de granos; por Marianela De Emilio, Ing. Agr. Msc. Agro negocios - Avanzar con decisiones comerciales en medio de la incertidumbre.
Mercado de granos - Por Marianela De Emilio; Ing. Agr. Msc. Agro negocios. Entre debates y oportunidad de precios, ver e interpretar circunstancias para tomar decisiones.
Por Gael Houx - Un posteo en la red X del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, despertó positivamente a "el mercado" y generó innumerables análisis. Va uno más entonces.
Mercado de granos, por Marianela De Emilio; Ing. Agr. Msc. Agro negocios - Para recalcular tras las medidas recientes sobre retenciones. A no marearse, sacar cuentas y tomar decisiones.
Mercado de granos - Por Marianela De Emilio, Ing. Agr. Msc. Agro negocios.
La campaña 2025/26 en la Zona Núcleo se presenta muy atractiva para el maíz, impulsada por un clima favorable y perfiles de suelo recargados.
Por Mónica Ortolani - Separar lo laboral de lo personal en empresas familiares es clave para evitar conflictos. Guía práctica para cuidar relaciones, fortalecer la unión familiar y hacer crecer el negocio en armonía.
El acusado, de 41 años, fue imputado por abusar de su sobrina. Tras la detención en una zona rural, fue alojado en la Alcaidía Departamental de Las Rosas.
Fue 2 a 0 a su favor, con la apertura del marcador logrado por el rosense Nico Ibarra. Ahora buscará sostener la ventaja en la revancha fuera de casa.
Por Mónica Ortolani - El mercado de granos muestra brechas entre precios disponibles y futuros. Soja, maíz y trigo con cotizaciones clave para planificar coberturas, aprovechar valores actuales y minimizar riesgos comerciales.
Tamara Ronchese, oriunda de Las Rosas, y conocidad artísticamente como Rizha se presentó este sábado en el "Subculture Party" en la ciudad californiana. Se la espera en Argentina en los próximos dias.