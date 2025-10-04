La sanjorgensse Noelia Ponce, campeona de doma que protagoniza el video de Milo J

Buscan un puma en Roldán tras el ataque a corderos y una cabra
Se trata de la reconocida domadora Noelia Ponce, oriunda de San Jorge, y quien fuera la primera campeona en el festival de Doma y Folklore en categoría Mujeres.Regionales04 de octubre de 2025Las Rosas Digital
Noelia Ponce es una joven mujer de 33 años nacida en San Jorge, que comenzó a jinetear desde muy pequeña, cuando acompañaba a su padre Juan a las jineteadas que se organizan en la región.
Fue noticia nacional hace 8 años atrás cuando se consagró como bicampeona del festival, además de haber sido la primera mujer campeona del certamen de Doma y Folklore de Jesús María.
En este caso, es noticia nuevamente al ser llamada para protagonizar un videoclip del artista de trap Milo J en su canción recientemente lanzada «Cuando el agua hirviendo». El videoclip tiene como principal protagonista a la sanjorgense a quien se le va demostrando su destrezas en el caballo durante los casi 3 minutos que dura el video.
El videoclip fue lanzado hace 5 dias atrás y ya superó ampliamente las 600.000 reproducciones y seguramente en pocos días irá por el millón, dado la cantidad de seguidores que tiene el artista y cantautor Milo J.
Noelia Ponce es una pionera en mujeres domadoras, y tiene motivos para verse como tal. Fue invitada a la edición 2015 del festival cordobés, cuando se instauró la competencia femenina. Luego logró dos títulos consecutivos para consagrarse como bicampeona.
Hija de Juan Ponce, quien fue Campeón en la categoría Bastos con Encimera Lisa en el año 1987 del mismo campeonato.
«Antes hubo una mujer llamada Rosa Cisterna quien fue la primera que jineteó ahí. En el año 2017 gané los dos torneos y fui bicampeona», indicó hace unos años atrás.
