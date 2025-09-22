El clásico entre verdinegros y celestes fue para el Kemmis. Y el BAC derrotó a Barraca.

Te puede interesar

Exitoso Abierto Nacional de Vóley sub 13 «Celeste» Las Rosas Digital Deportes 16 de septiembre de 2025 El torneo reunió a 30 equipos de la región y se desarrolló en Club A. Almafuerte. Un fin de semana con 88 partidos de alto nivel.

Basquet: el rosense Nicolás Franco es nuevo refuerzo de Pico F.C. para la Liga Argentina 25/26 Las Rosas Digital Deportes 03 de septiembre de 2025 El pívot de 25 años y 2.05 metros, formado en C. A. Almafuerte y de último paso por La Unión de Formosa, se une al Decano para disputar la temporada 2025/26 de La Liga Argentina.

Liga Cañadense de Futbol: campeón provincial y clasificado a la Copa País, tras vencer a Rafaelina Las Rosas Digital Deportes 03 de septiembre de 2025 La Liga Cañadense de Fútbol se coronó campeona santafesina al superar a la Liga Rafaelina con un global de 4-2. Tras empatar 2-2 en la vuelta, celebró el título y avanzó a la siguiente instancia, donde enfrentará a la Liga Paranaense.

Triunfo del Kemmis, empate de Almafuerte y derrota de Belgrano Las Rosas Digital Deportes 30 de agosto de 2025 Se disputó la 2da. fecha de la Liga Cañadense de Futbol, con resultados distintos para los rosenses.

Tres jóvenes ajedrecistas de Las Rosas brillaron en Grand Prix Infanto Juvenil Las Rosas Digital Deportes 27 de agosto de 2025 Santiago Amadei Pimienta fue campeón Sub 18, Felipe Príncipe logró el 4° puesto Sub 12 y Tomás Vielli debutó con un 10° lugar en Sub 10. Ahora se preparan para las semifinales en octubre.

La Copa Túnel Subfluvial Femenina arranca con Claudia Giaccone como embajadora Las Rosas Digital Deportes 25 de agosto de 2025 Un torneo que une dos orillas. La primera edición llega con un gesto cargado de simbolismo: las Ligas Santafesina y Paranaense presentaron a la Licenciada Claudia Giaccone, Subsecretaria de la Región Centro, como embajadora oficial.