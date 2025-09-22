El clásico entre verdinegros y celestes fue para el Kemmis. Y el BAC derrotó a Barraca.

La Liga Cañadense de Fútbol completó la 5ta. fecha del Torneo Clausura en sus tres zonas, dejando partidos muy parejos y movimientos en la tabla de posiciones.

collage kemmis

Zona 1

Belgrano 2 – Barraca 1
Goles: Blas Luna (2) – Maldonado (p)
Defensores 3 – Unión de Tortugas 0

Goles: Benavente, Del Giorno, Toresi
Campaña 2 – Carcarañá 2
Goles: Reynoso (2) – Cantiani, Ríos

Posiciones:
Carcarañá 13, Defensores 9, Campaña 8, Unión de Tortugas 6, Belgrano 4, Barraca 3.

Zona 2

San Jerónimo 1 – Montes de Oca 2
Goles: Fonseca (p) – Román Yachini, Villagra

ADEO 0 – Sport 0

Argentino 1 – El Porvenir 1
Goles: Córdoba (p) – Finochio

Posiciones:
Sportivo 9, Sport 8, Argentino 8, Montes de Oca 8, ADEO 5, El Porvenir 2, San Jerónimo 0.

 Zona 3

N.O.B. 1 – Sportsman 1
Goles: Ruiz Díaz (p) – Martínez

Correa 1 – Unión Villa Eloísa 1
Goles: Alejo Muzzio – Petetta

Williams Kemmis 1 – Almafuerte 0
Gol: Cezar

Posiciones:
Almafuerte 8, Williams Kemmis 8, Sportsman 8, Unión VE 6, N.O.B. 4, Correa 3.

 Tabla de goleadores
Luca Mora (Almafuerte) – 4 goles
Leandro Figueroa (Carcarañá) – 4 goles
Blas Luna (Belgrano) – 4 goles
 

Próxima fecha (Fecha 6)

Zona 2 – Miércoles 24/9
El Porvenir vs. ADEO
Sport vs. San Jerónimo
Montes de Oca vs. Sportivo
Libre: Argentino

Zona 1 – Domingo 28/9
Belgrano vs. Campaña
Defensores vs. Barraca
Carcarañá vs. Unión de Tortugas

Zona 3 – Domingo 28/9
N.O.B. vs. Williams Kemmis
Correa vs. Sportsman
Almafuerte vs. Unión Villa Eloísa

