El clásico entre verdinegros y celestes fue para el Kemmis. Y el BAC derrotó a Barraca.

Exitoso Abierto Nacional de Vóley sub 13 «Celeste»
El torneo reunió a 30 equipos de la región y se desarrolló en Club A. Almafuerte. Un fin de semana con 88 partidos de alto nivel.
La Liga Cañadense de Fútbol completó la 5ta. fecha del Torneo Clausura en sus tres zonas, dejando partidos muy parejos y movimientos en la tabla de posiciones.
Belgrano 2 – Barraca 1
Goles: Blas Luna (2) – Maldonado (p)
Defensores 3 – Unión de Tortugas 0
Goles: Benavente, Del Giorno, Toresi
Campaña 2 – Carcarañá 2
Goles: Reynoso (2) – Cantiani, Ríos
Posiciones:
Carcarañá 13, Defensores 9, Campaña 8, Unión de Tortugas 6, Belgrano 4, Barraca 3.
San Jerónimo 1 – Montes de Oca 2
Goles: Fonseca (p) – Román Yachini, Villagra
ADEO 0 – Sport 0
Argentino 1 – El Porvenir 1
Goles: Córdoba (p) – Finochio
Posiciones:
Sportivo 9, Sport 8, Argentino 8, Montes de Oca 8, ADEO 5, El Porvenir 2, San Jerónimo 0.
N.O.B. 1 – Sportsman 1
Goles: Ruiz Díaz (p) – Martínez
Correa 1 – Unión Villa Eloísa 1
Goles: Alejo Muzzio – Petetta
Williams Kemmis 1 – Almafuerte 0
Gol: Cezar
Posiciones:
Almafuerte 8, Williams Kemmis 8, Sportsman 8, Unión VE 6, N.O.B. 4, Correa 3.
Tabla de goleadores
Luca Mora (Almafuerte) – 4 goles
Leandro Figueroa (Carcarañá) – 4 goles
Blas Luna (Belgrano) – 4 goles
Zona 2 – Miércoles 24/9
El Porvenir vs. ADEO
Sport vs. San Jerónimo
Montes de Oca vs. Sportivo
Libre: Argentino
Zona 1 – Domingo 28/9
Belgrano vs. Campaña
Defensores vs. Barraca
Carcarañá vs. Unión de Tortugas
Zona 3 – Domingo 28/9
N.O.B. vs. Williams Kemmis
Correa vs. Sportsman
Almafuerte vs. Unión Villa Eloísa
