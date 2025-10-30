Domingo 2 de noviembre: La selección Cañadense enfrentará a su par de Tandil por la Copa País

Histórico: la Liga Cañadense es finalista de la "Copa País"
El seleccionado de la Cañadense venció 2-1 a Río Cuarto en Adelia María, con goles de Toia y Paniagua selló un global de 4-1 para meterse en la definición del torneo.
Se jugará este domingo en el estadio Miguel Morales del Club Douglas Haig, desde las 16 horas. Sebastián Lucero, director técnico de la Selección Cañadense se mostró "muy ilusionado" y confirmó los detalles de la concentración.
La gran final de la Copa País 2025 se jugará este domingo en el estadio Miguel Morales del Club Douglas Haig, desde las 16 horas. En la antesala del compromiso decisivo, el director técnico de la Selección Cañadense, Sebastián Lucero, dialogó sobre las sensaciones del plantel antes de medirse frente a la dura Selección de Tandil.
Lucero compartió su entusiasmo en los días previos al encuentro y destacó el compromiso demostrado por los jugadores durante toda la competencia. "Estamos muy ilusionados. Los jugadores han hecho un gran esfuerzo durante todo el torneo y queremos coronarlo con una alegría para toda la liga," manifestó el entrenador, en referencia al apoyo de los aficionados y la región.
El técnico se mostró especialmente atento a la recuperación física de los futbolistas. Esta preocupación se debe a que varios de ellos tuvieron participación en sus respectivos clubes durante la semana, sumando minutos y exigencia que deben ser compensados antes de un partido tan determinante.
Respecto a la logística, Lucero adelantó que la delegación partirá rumbo a Pergamino el sábado por la tarde. Una vez en destino, realizarán algunos movimientos livianos, de activación, antes de quedar concentrados para el compromiso del domingo.
El duelo entre la Selección Cañadense y la Selección de Tandil es a partido único, y representa la culminación de un torneo que reunió a equipos destacados de diversas ligas regionales, ofreciendo un contexto de alta competitividad. Ambas escuadras lograron superar fases de eliminación directa, instalando una alta expectativa por una final equilibrada que se desarrollará en el campo de juego de Douglas Haig.
