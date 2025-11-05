Santa Fe Potencia Exportaciones del NOA con Alianza Portuaria

Articulación estratégica para exportaciones del NOA

Una delegación de funcionarios y empresarios de Tucumán visitó las terminales portuarias de Santa Fe, Rosario y Villa Constitución para evaluar los beneficios de exportar su producción a través de los puertos santafesinos. Esta iniciativa es parte del trabajo bilateral impulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, a cargo del ministro Gustavo Puccini, con el objetivo de fortalecer la articulación logística y atraer cargas de provincias del NOA.

Puccini recibió a la delegación en la primera recorrida en el puerto de Santa Fe. Por la provincia de Santa Fe, también estuvieron presentes el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn, y la subsecretaria de Integración Regional, Claudia Giaccone, además del presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Leandro González. Por Tucumán, participaron la secretaria de Relaciones Internacionales y Empresariales, Virginia Ávila, y el director de Industria y Comercio Exterior, Juan José Merlo, junto a operadores logísticos.

La visita, que ya tuvo antecedentes con delegaciones de Córdoba y Catamarca, incluyó presentaciones técnicas e institucionales sobre la infraestructura, servicios y proyectos de los puertos, enfocándose en la vinculación operativa con los sectores productivos del NOA.

Ventajas logísticas y la articulación público-privada

El ministro Puccini resaltó la importancia de esta misión oficial de Tucumán y la articulación público-privada. Recordó que en septiembre pasado ya se había realizado una misión en Tucumán para presentar la infraestructura portuaria santafesina con la meta de consolidar cargas regionales como limón, azúcar y legumbres.

El titular de Desarrollo Productivo destacó que la colaboración permite destrabar cuestiones concretas y que Santa Fe puede ser un socio estratégico para que Tucumán gane competitividad. Señaló que exportar a través de los puertos santafesinos, en lugar de terminales más lejanas como Zárate o Campana en Buenos Aires, implica que la producción de Tucumán tenga que hacer menos kilómetros terrestres.

"La logística global está cambiando y Santa Fe ahora ofrece el ingreso de las tres navieras más importantes del mundo en la provincia. Eso antes no sucedía, y posibilita acortar los tiempos de llegada a los destinos," sostuvo Puccini.



Reducción de costos y trato personalizado

Virginia Ávila de Tucumán reconoció la importancia de generar vínculos para tener salidas hacia los océanos, Atlántico y Pacífico, considerando a Santa Fe como un aliado fundamental.

"Somos generadores de producción y exportación y este tipo de articulaciones nutren la competitividad de la logística del comercio exterior. Tener a Santa Fe como un aliado es fundamental," afirmó Ávila.

Actualmente, Tucumán exporta a más de 160 países con más de 190 productos. Ávila enfatizó que, debido a la distancia de los puertos y su fuerte producción, la provincia necesita de alianzas estratégicas como la de Santa Fe para incrementar la competitividad, disminuir los costos logísticos y dinamizar su logística.

Por su parte, Jorge Henn se mostró convencido de que esta alianza logística puede reducir hasta un 30% los costos de exportación. Subrayó el valor que Santa Fe otorga a cada productor y el compromiso de la provincia con una logística con rostro humano.