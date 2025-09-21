Parece ser verdad. Iniciaron los esperados trabajos de bacheo en la ruta 178
La empresa OBEMA S.A. comenzó las obras de reparación en el tramo que conecta Las Rosas con la autopista. Los trabajos se extenderán por dos a tres meses.
Obras de infraestructura y cuidado ambiental: nuevas luminarias, cloacas, pavimento y la forestación de un predio con más de 4.000 árboles nativos. Tambien habla sobre la nueva Constitución de Santa Fe.Locales21 de septiembre de 2025Las Rosas Digital
El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, repasó los principales avances en la gestión municipal, destacando la finalización de la obra de luminarias en Calle Cerrito, entre la Ruta 178 y Calle Santa Fe. Según el mandatario, el proyecto continuará en el "triángulo entre Garay, Roque San Peña y Leluar", una zona que abarca el barrio del Polideportivo. Este proyecto busca mejorar la iluminación y seguridad de la ciudad.
En el área de cloacas, se está construyendo una "cámara y retención de sólidos" para mejorar el funcionamiento de las piletas de decantación. Esta iniciativa forma parte de un plan más amplio para la refuncionalización de todo el sistema. "Una gran inversión que vamos a hacer también en el sector", comentó Meyer.
El pavimento también registra un avance significativo. Se ha hormigonado la segunda mano de Calle Salta al 400 y se ha iniciado la apertura de caja en Salta al 300. El intendente se mostró optimista sobre el progreso de la obra, siempre y cuando el clima lo permita.
Uno de los proyectos más ambiciosos es la forestación de ocho hectáreas ubicadas entre la pista de atletismo y el complejo ambiental. En un esfuerzo colaborativo entre el municipio, Cargill y productores del Grupo Crea, se han plantado 4.000 ejemplares de árboles autóctonos. El municipio aportó más de 6.000 dólares en la compra de los árboles. "Esperemos que al cabo de cinco o seis años ya tengamos a la vista un cambio importante", afirmó Meyer.
Este espacio está diseñado para facilitar su mantenimiento y complementa las mejoras en el Complejo Ambiental, donde ya se reciclan residuos domiciliarios, y se han acondicionado espacios para laboratorio y un área de circulación para que los vecinos puedan dejar sus materiales reciclables.
🔸 La obra de desagüe pluvial en el Acceso Sur avanza a buen ritmo y ya está en su etapa final.
🔸 Se pavimenta la segunda mano de calle Salta al 400, quedando finalizada hoy esta cuadra.
🔸 La nueva iluminación LED en calle Cerrito ya está funcionando: se iluminaron 12 cuadras, del 0 al 1100.
🔸 Se realizan trabajos de tomado de juntas en el nuevo pavimento de calle Salta y Tucumán.
🔸 La ampliación de la cocina del edificio municipal se encuentra en su etapa final.
En el ámbito cultural y educativo, el intendente destacó su participación en la feria del libro organizada por el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, elogiando el esfuerzo de docentes y alumnos.
Además, se están promoviendo cursos de capacitación, especialmente en el uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, para ayudar a los ciudadanos a adaptarse al futuro laboral.
La ciudad se prepara para la Fiesta del Mate, un evento de tres días que promete una gran convocatoria, con espectáculos y la participación de artesanos. El intendente se refirió a este evento como un "laburo grande que va a tener obviamente su premio".
El intendente Meyer también compartió su experiencia de los últimos dos meses, en los que desempeñó simultáneamente el cargo de convencional constituyente. A pesar de la doble función, aseguró que nunca descuidó sus obligaciones como intendente, una labor que honró "más allá de que el constituyente lo ejercí". Meyer afirmó que cobró siempre como intendente y no se licenció para recibir un salario de convencional.
Respecto al resultado de la reforma constitucional de Santa Fe, expresó sus reservas: "Espero que sirva a los santafesinos, a mi entender no". Sin embargo, manifestó su compromiso de seguir trabajando en una propuesta política centrada en la honestidad y el trabajo.
El intendente concluyó anunciando su asistencia a la cena de bomberos, una institución que calificó como "una de las mejor organizadas" de la ciudad, reiterando el apoyo incondicional de la municipalidad.
Fuente: Renacer Regional FM (periodista Ariel Escobedo)
La empresa OBEMA S.A. comenzó las obras de reparación en el tramo que conecta Las Rosas con la autopista. Los trabajos se extenderán por dos a tres meses.
Se puso en marcha la plantación de más de 4.000 árboles en el futuro Complejo Ambiental, al norte de la ciudad. En otro aspecto se inauguró la 16° edición de la Feria del Libro en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús.
El intendente de Las Rosas abordó en una entrevista el avance en pavimentación, la nueva central 911 y la reconversión del basural en un Complejo Ambiental.
Esta herramienta permitirá geolocalizar llamadas de emergencia para optimizar la respuesta de las fuerzas de seguridad en la región.
La gestión municipal realizó la entrega de casi $28 millones correspondientes al Fondo de Asistencia Educativa y destacó el progreso de múltiples proyectos de infraestructura en la ciudad.
"Chiche" Moriconi el pionero y su familia siguiendo el camino, impulsaron los bitrenes en Argentina a través de la empresa santafesina Vulcano, transformando la logística del país.
Fue realizada por el Municipio de Las Rosas y la Agencia de Extensión Rural.
La candidata a diputada nacional por la alianza justicialista "Fuerza Patria" visitó el departamento Belgrano, donde delineó sus principales críticas al gobierno nacional y defendió un modelo centrado en la producción, el trabajo y la educación pública.
La pareja, adultos mayores, fue atacada en su propia vivienda ubicada en el centro de la ciudad, sufriendo lesiones físicas y un gran susto durante el asalto, además de las pérdidas materiales.
Ocurrió aproximadamente a las 7:00 hs de este viernes en Ruta 9, cerca de Tortugas: un joven falleció y dos personas resultaron heridas. Bomberos y Policía Científica trabajaron en el lugar del hecho
La medida implica el cierre total al tránsito de vehículos y peatones por razones de seguridad, debido al estrechamiento de la calzada y la inestabilidad de los taludes.