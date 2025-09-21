El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, repasó los principales avances en la gestión municipal, destacando la finalización de la obra de luminarias en Calle Cerrito, entre la Ruta 178 y Calle Santa Fe. Según el mandatario, el proyecto continuará en el "triángulo entre Garay, Roque San Peña y Leluar", una zona que abarca el barrio del Polideportivo. Este proyecto busca mejorar la iluminación y seguridad de la ciudad.

Obras en cloacas y pavimento

En el área de cloacas, se está construyendo una "cámara y retención de sólidos" para mejorar el funcionamiento de las piletas de decantación. Esta iniciativa forma parte de un plan más amplio para la refuncionalización de todo el sistema. "Una gran inversión que vamos a hacer también en el sector", comentó Meyer.

El pavimento también registra un avance significativo. Se ha hormigonado la segunda mano de Calle Salta al 400 y se ha iniciado la apertura de caja en Salta al 300. El intendente se mostró optimista sobre el progreso de la obra, siempre y cuando el clima lo permita.

Un nuevo pulmón verde para la ciudad

Uno de los proyectos más ambiciosos es la forestación de ocho hectáreas ubicadas entre la pista de atletismo y el complejo ambiental. En un esfuerzo colaborativo entre el municipio, Cargill y productores del Grupo Crea, se han plantado 4.000 ejemplares de árboles autóctonos. El municipio aportó más de 6.000 dólares en la compra de los árboles. "Esperemos que al cabo de cinco o seis años ya tengamos a la vista un cambio importante", afirmó Meyer.

Este espacio está diseñado para facilitar su mantenimiento y complementa las mejoras en el Complejo Ambiental, donde ya se reciclan residuos domiciliarios, y se han acondicionado espacios para laboratorio y un área de circulación para que los vecinos puedan dejar sus materiales reciclables.





🚧Obras en marcha semana del 15 al 19 de septiembre

🔸 La obra de desagüe pluvial en el Acceso Sur avanza a buen ritmo y ya está en su etapa final.

🔸 Se pavimenta la segunda mano de calle Salta al 400, quedando finalizada hoy esta cuadra.

🔸 La nueva iluminación LED en calle Cerrito ya está funcionando: se iluminaron 12 cuadras, del 0 al 1100.

🔸 Se realizan trabajos de tomado de juntas en el nuevo pavimento de calle Salta y Tucumán.

🔸 La ampliación de la cocina del edificio municipal se encuentra en su etapa final.

Capacitación y eventos en Las Rosas

En el ámbito cultural y educativo, el intendente destacó su participación en la feria del libro organizada por el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, elogiando el esfuerzo de docentes y alumnos.

Además, se están promoviendo cursos de capacitación, especialmente en el uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, para ayudar a los ciudadanos a adaptarse al futuro laboral.

La ciudad se prepara para la Fiesta del Mate, un evento de tres días que promete una gran convocatoria, con espectáculos y la participación de artesanos. El intendente se refirió a este evento como un "laburo grande que va a tener obviamente su premio".

Meyer y la reforma constitucional

El intendente Meyer también compartió su experiencia de los últimos dos meses, en los que desempeñó simultáneamente el cargo de convencional constituyente. A pesar de la doble función, aseguró que nunca descuidó sus obligaciones como intendente, una labor que honró "más allá de que el constituyente lo ejercí". Meyer afirmó que cobró siempre como intendente y no se licenció para recibir un salario de convencional.

Respecto al resultado de la reforma constitucional de Santa Fe, expresó sus reservas: "Espero que sirva a los santafesinos, a mi entender no". Sin embargo, manifestó su compromiso de seguir trabajando en una propuesta política centrada en la honestidad y el trabajo.

El intendente concluyó anunciando su asistencia a la cena de bomberos, una institución que calificó como "una de las mejor organizadas" de la ciudad, reiterando el apoyo incondicional de la municipalidad.

Fuente: Renacer Regional FM (periodista Ariel Escobedo)