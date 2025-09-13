Meyer detalla obras en marcha y plan de reforestación del basural

En una entrevista con JH Televisión, el intendente de Las Rosas, Javier Meyer, presentó un panorama completo de las obras que su gestión está llevando adelante en la ciudad. El mandatario detalló proyectos que abarcan desde la pavimentación y la mejora de servicios básicos, hasta la puesta en marcha de la central de emergencias 911 y la histórica reconversión ambiental del basural.

Avances en infraestructura urbana y servicios

Uno de los proyectos más visibles es la pavimentación de la calle Salta, que progresa a buen ritmo gracias a las condiciones climáticas favorables. "Hoy se está pavimentando la segunda mano de Salta entre el 400 y el 500", informó Meyer, y aseguró que el municipio cuenta con los recursos para seguir avanzando. "Tenemos todavía 600 metros cúbicos de hormigón, o sea, el equivalente a 5 cuadras de pavimento prácticamente", precisó, destacando la positiva recepción de la obra por parte de los vecinos.

Junto a estas obras viales, el intendente mencionó la finalización de la vereda de la Escuela Rivadavia, una mejora importante para esa comunidad educativa. Meyer subrayó que estas acciones son el resultado de una correcta gestión de los fondos públicos: "No es más que dinero del Estado, pero bien aplicado, como corresponde".

En el ámbito de los servicios básicos, se están realizando intervenciones importantes aunque menos visibles. Se está ejecutando el recambio total de la red cloacal en calle Lavalle, entre San Lorenzo y Maipú, y simultáneamente, una "reparación mayor en el tanque de agua del centro", que garantiza la presión de agua en toda la ciudad. Meyer reconoció la complejidad de esta última tarea debido a la antigüedad de la infraestructura. "Estamos teniendo algunos inconvenientes para conseguir los repuestos. Estamos hablando de un caño de bajada que tiene más de 70 años", explicó, reafirmando el "esfuerzo importante" que está realizando el personal municipal.

De basural a pulmón verde: una apuesta ambiental

El proyecto más transformador y con mayor visión de futuro es la reconversión del antiguo basural en un moderno Complejo Ambiental. El intendente anunció con entusiasmo el inicio de una etapa fundamental: la forestación masiva del área recuperada. "Hoy se están forestando 7 hectáreas de relleno sanitario, que en su momento fue basural. Hoy estamos plantando más de 4.000 árboles", declaró.

Esta iniciativa representa una solución ambiental definitiva y una inversión directa en la calidad de vida de las futuras generaciones. "Algo que a futuro nos va a dar un pulmón extraordinario para todos los rosenses, para toda la zona, para mejorar la calidad del aire", afirmó Meyer. El valor del proyecto es tanto práctico como simbólico, ya que encarna el "cuidado del medio ambiente y todo lo que tenemos que llevar adelante de aquí en más para poder mejorar la calidad de vida de los que vienen".

Seguridad ciudadana: inauguración del 911 y reclamos

En materia de seguridad, la inauguración oficial del sistema de emergencias 911, con la presencia del ministro de seguridad provincial, marcó un avance clave. Meyer lo definió como "un mecanismo muy, muy importante para el abordaje de las problemáticas de seguridad", útil tanto para la prevención como para la actuación sobre el delito.

El intendente aprovechó el encuentro para transmitir al ministro los reclamos de los vecinos "por la reincidencia de actores del delito rosense". Meyer señaló que el problema a menudo excede lo policial y entra en el terreno jurídico y de salud mental. Sostuvo que, si bien una persona puede ser diagnosticada con un problema mental, eso "no justifica que los vecinos tengan que estar aguantando ladronzuelos en su casa o gente amenazándolos con armas blancas". Por ello, instó a un cambio legislativo rotundo: "El delincuente, sano o no sano, tiene que tener un tratamiento ejemplificador en cuanto al castigo. No me cabe ninguna duda".

La cultura y los eventos comunitarios

En el ámbito cultural, el intendente confirmó que las actividades del día de Santa Rosa, postergadas por mal tiempo, se realizarán este sábado. "Va a ser un sábado de mucha actividad cultural, recreativa para todos los rosenses, para toda la zona", invitó. Finalmente, adelantó que los preparativos para la tradicional Fiesta del Mate "vienen muy bien", proyectando un fin de año con una fuerte agenda de eventos comunitarios para la ciudad.