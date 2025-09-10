Verdecchia y Motta: la pavimentación de la Ruta 20 empieza a ser una realidad

A tener fe: el lunes 8 de septiembre llegan las obras a la ruta 178 en Las Rosas
Los trabajos se concentrarán en dos frentes principales, uno en la travesía urbana de Las Rosas y otro entre Villa Eloísa y Armstrong, con reducciones de carril.
Senadores departamentos Belgrano y San Martín y presidentes comunales de Bouquet y María Susana se reunieron con autoridades de Obras Públicas y Vialidad Provincial para coordinar detalles y avanzar.Regionales10 de septiembre de 2025Las Rosas Digital
Los senadores por los departamentos Belgrano y San Martín, y los presidentes comunales de Bouquet y María Susana, participaron de una reunión operativa con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Vialidad Provincial, con el objetivo de avanzar y ultimar detalles referidos a la obra de la Ruta 20.
“La obra de la Ruta 20 es fundamental para la matriz productiva y el crecimiento de nuestros departamentos”, dijo Verdecchia. Por su parte, Motta declaró: “Esto representa la visión del Gobernador y del Ministro de Obras, que apuestan a fortalecer la infraestructura santafesina”.
La obra, en primera instancia, consiste en la pavimentación de más de 17 kilómetros que unen María Susana con Bouquet, y en palabras del senador Pablo Verdecchia: “Es una obra muy esperada por la gente de ambos departamentos, que mejora la calidad de vida, las condiciones productivas y potencia la región”.
"Así quedo el puente de rio Carcaraña altura Carcaraña ruta N°9", dice Graciela Burki, en el facebook de Caza Tormentas del Sur. Las imágenes son elocuentes.
Vialidad Nacional determinó mantener el cierre total de la ex Ruta 9 (ahora RN 1V09) entre Carcarañá y Correa ante las afectaciones provocadas por la crecida del río.
Nivel del Río Carcarañá en descenso, pero autoridades locales mantienen la alerta y piden a la comunidad no confiarse.
Fueron recibidos este martes por el Senador Pablo Verdecchia y recorrieron el Centro Tecnológico CIDETER, la empresa Apache, donde pudieron conocer la planta, los talleres metalúrgicos de Crucianelli y la empresa Fadesi Silos SRL.
Las precipitaciones superaron los pronósticos en el departamento Belgrano. Cruz Alta, en el sudeste de Córdoba, la localidad más castigada con más de 300 mm.
El mal estado de la Ruta Nacional 178 preocupa desde hace años a autoridades, vecinos y transportistas de la región. Baches profundos y sectores deteriorados generaron reclamos constantes.
Por Mónica Ortolani - Separar lo laboral de lo personal en empresas familiares es clave para evitar conflictos. Guía práctica para cuidar relaciones, fortalecer la unión familiar y hacer crecer el negocio en armonía.
La empresa de Las Rosas incursiona en la venta de drones agrícolas y realizará un evento de demostración el 1° de octubre para productores de la región.
