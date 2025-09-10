Verdecchia y Motta: la pavimentación de la Ruta 20 empieza a ser una realidad

Los senadores por los departamentos Belgrano y San Martín, y los presidentes comunales de Bouquet y María Susana, participaron de una reunión operativa con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Vialidad Provincial, con el objetivo de avanzar y ultimar detalles referidos a la obra de la Ruta 20.

“La obra de la Ruta 20 es fundamental para la matriz productiva y el crecimiento de nuestros departamentos”, dijo Verdecchia. Por su parte, Motta declaró: “Esto representa la visión del Gobernador y del Ministro de Obras, que apuestan a fortalecer la infraestructura santafesina”.