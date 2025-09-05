La artista rosense Jeidy Piedrahita presenta dos canciones de su autoría

En los estudios de JH Televisión, estuvo presente Jeidy Piedrahita, una joven artista de Las Rosas que destaca por su talento y su propuesta musical innovadora.

Durante su visita, Jeidy compartió con el equipo dos de sus canciones más recientes, "Invisible" y "Sin Él", ambas de su autoría. Estos temas prometen cautivar a su audiencia y resaltar su capacidad como compositora.

Se invita al público a seguirla en sus redes sociales y plataformas digitales, donde podrán disfrutar de su música y apoyar a esta emergente y prometedora artista.
