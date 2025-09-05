La artista rosense Jeidy Piedrahita presenta dos canciones de su autoría

Inauguración de la muestra “Huellas del viento”
Se presenta en el Museo Municipal de Las Rosas invitando a la comunidad a disfrutar de la muestra de pinturas de Antonio Haderne, que estará abierta al público hasta el viernes 26 de septiembre.
En los estudios de JH Televisión, estuvo presente Jeidy Piedrahita, una joven artista de Las Rosas que destaca por su talento y su propuesta musical innovadora.Cultura05 de septiembre de 2025Las Rosas Digital
Durante su visita, Jeidy compartió con el equipo dos de sus canciones más recientes, "Invisible" y "Sin Él", ambas de su autoría. Estos temas prometen cautivar a su audiencia y resaltar su capacidad como compositora.
Se invita al público a seguirla en sus redes sociales y plataformas digitales, donde podrán disfrutar de su música y apoyar a esta emergente y prometedora artista.
- Instagram
- Spotify
- Youtube
El grupo de danza folklórica "El Trébol" ha cautivado al público europeo con su talento, participando en un prestigioso festival internacional en Portugal y preparándose para otro gran evento en las Islas Azores.
El violista ofreció su Concierto Temático en Las Rosas en una nueva actividad de Extensión Cultural Artística (ECA), en su ininterrumpido rol como espacio promotor de la cultura en la región.
El exvocalista de Los Palmeras se presentará el 25 de julio en Santa Fe, tras recuperarse de un ACV, como invitado especial del legendario grupo uruguayo.
Se anunciaron los artistas principales del evento que se celebrará del 17 al 19 de octubre en el predio de Casa de la Cultura, con una programación artística que combina rock, folklore y ritmos populares.
La productora del reconocido grupo santafesino cesa sus actividades; la banda continuará con sus presentaciones y compromisos.
La reconocida futbolista donó su emblemática casaca histórica uniendo el deporte y la cultura local en un emotivo acto.
Nivel del Río Carcarañá en descenso, pero autoridades locales mantienen la alerta y piden a la comunidad no confiarse.
Un fuerte estallido en tanques de combustible causó conmoción y la evacuación de vecinos en pleno centro de la ciudad. No hubo víctimas fatales.
El siniestro se originó este jueves en un galpón de camiones y se extendió a la vía pública. Bomberos trabajaron con denuedo para apagar el fuego.
El intendente de Las Rosas y convencional constituyente advirtió en pleno debate sobre la reforma constitucional que el narcotráfico es un problema instalado que el Estado se niega a reconocer.