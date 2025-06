Privacidad en apps: ¿Conciencia real o riesgo latente para los usuarios?

Alta demanda de privacidad, baja implementación de seguridad

El uso masivo de aplicaciones para gestiones cotidianas ha establecido un nuevo estándar: la privacidad en apps móviles. Una investigación global, realizada por Appdome y que incluyó a Argentina, reveló que casi el 99% de los usuarios exige un cuidado extremo en el manejo de su información personal, especialmente al realizar operaciones bancarias o comerciales desde el celular.

Sin embargo, una encuesta reciente de la Defensoría del Pueblo bonaerense ofrece un contraste preocupante. Esta reveló que una gran parte de la población no toma medidas de seguridad al compartir información en internet. Aproximadamente la mitad de los encuestados, un 49%, no protege su privacidad en redes sociales, exponiendo sus datos personales a posibles fraudes y estafas.

Desconocimiento y desconfianza en la protección de datos

El informe de la Defensoría del Pueblo también arrojó que un 22% de las personas desconoce qué es la autenticación en dos pasos, una herramienta fundamental para reforzar la seguridad de sus cuentas digitales. Además, el 66% de los consultados manifestó no sentirse seguro respecto a la protección de sus datos en internet, mientras que un 29% admitió no saber si confiar o no en los sistemas de seguridad disponibles.

Estos datos se suman a la preocupación de los usuarios de aplicaciones móviles en Argentina, donde el 52% expresó inquietud por cómo las apps manejan sus datos personales. El crecimiento en el uso de billeteras electrónicas intensifica esta demanda: el 70% de los argentinos las utiliza, y de ellos, el 41% espera un nivel de seguridad máximo.

El impacto del fraude y las estafas online

Uno de los datos más alarmantes del estudio de la Defensoría es que un 16% de los participantes fue víctima de algún tipo de estafa relacionada con el uso indebido de sus datos personales. Entre las principales preocupaciones detectadas, el 20% teme ser víctima de fraude financiero y un 20% expresó su inquietud por la posibilidad de que se realicen compras no autorizadas con su dinero, siendo el fraude y el hackeo son los principales miedos, con niveles de preocupaciones que superan el 50%.

La importancia de la educación digital y la concientización

Desde la Defensoría del Pueblo advirtieron sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de protección de datos. "La alta incidencia de estafas y la creciente preocupación por fraudes financieros subrayan la urgencia de implementar medidas robustas para proteger la información personal, resguardar los contactos y prevenir la falsificación de identidad", señalaron.

Es fundamental que se implementen campañas de concientización y se promueva el uso de herramientas de protección como la autenticación en dos pasos.

Para los responsables de producto y tecnología, la privacidad en apps móviles ya no admite postergaciones. Las marcas que logren combinar seguridad con una buena experiencia de uso lograrán diferenciarse, ya que el 72% de los consumidores eliminaría una app si no se siente seguro al usarla.

Ante este panorama, los especialistas recomiendan tomar medidas preventivas como no compartir información sensible en redes sociales, activar métodos de autenticación avanzada y verificar la autenticidad de sitios y mensajes antes de ingresar datos personales.

La seguridad en internet es un desafío creciente, y la educación digital se vuelve clave para evitar vulnerabilidades y proteger la privacidad de los usuarios.