Santa Fe defiende derechos. Alicia Tate responde a críticas sobre trabajar en género y diversidad

Alicia Tate, secretaria de Género, Mujer y Diversidad de la provincia de Santa Fe, visitó centros de día que trabajan en la prevención y el tratamiento de la violencia. Durante su visita, la funcionaria expresó su preocupación por el recrudecimiento de la violencia en el país, atribuyendo parte de este fenómeno a los "climas violentos" y a la exhibición de violencia "desde los más altos lugares de conducción", lo que, según ella, genera un efecto cascada hacia abajo.

La violencia: Un problema estructural que requiere inversión y educación

Tate enfatizó que la violencia es un problema histórico y estructural que requiere de todos los recursos posibles para ser prevenida. Resaltó el acompañamiento del gobierno provincial, del gobernador Pullaro y de la ministra María Victoria Tejeda, quienes brindan respaldo político y presupuestario. Sin embargo, reconoció que en tiempos de crisis, el dinero nunca es suficiente y es necesario "hacer maravillas" para resolver los problemas con el menor costo.

Respuesta a las críticas nacionales sobre las áreas de género

Ante las críticas surgidas a nivel nacional con la llegada del nuevo gobierno, que califican a estas áreas como "guarida de militantes" con recursos ineficientes, Alicia Tate fue contundente. La secretaria provincial calificó estas afirmaciones como producto de una "supina ignorancia" y una "inhumana concepción".

"Los que estamos trabajando en estas áreas somos todos militantes, en eso no se equivoca", afirmó Tate, aclarando que son "militantes por la igualdad". Explicó que al menos el 80% de las personas que trabajan en estos ámbitos no tienen vínculos con partidos políticos, sino que los mueve un profundo "compromiso social y un sentido de la solidaridad".

Tate reconoció que los problemas de violencia no se solucionarán de un día para otro debido a su carácter estructural y a la persistencia de una sociedad patriarcal que jerarquiza en función del sexo. Sin embargo, subrayó la importancia de trabajar en la educación para que se reconozca que todos los seres humanos tienen los mismos derechos. Este trabajo, según la secretaria, "redunda en prevención para que no se incrementen los casos de violencia".

Como ejemplo de los resultados obtenidos, Tate mencionó que en Santa Fe lograron reducir los casos de femicidios de 66 en 2023 a 22. No obstante, advirtió que es difícil comunicar la validez de estas acciones cuando los mensajes de las más altas autoridades desmeritan el trabajo realizado. "Las mujeres no somos un sector, no somos un grupo, somos el 52% de la sociedad. Si se desatiende al 52%, la que se perjudica no es el colectivo femenino, es la sociedad", sentenció.

El rol vital de las asociaciones civiles ante la ausencia estatal

Consultada sobre el rol de asociaciones civiles como "Punto Violeta", Alicia Tate enfatizó el valor "inconmensurable" de estas iniciativas.

Si bien sostuvo que la atención a la violencia debería ser una política de Estado implementada a nivel nacional, provincial y municipal, la secretaria remarcó que, "cuando no existe la sensibilidad, cuando no se entiende la necesidad, es vital la intervención de personas solidarias que se agrupan para cumplir esa función que el Estado ignoró". De esta manera, destacó la importancia de la organización civil para suplir las carencias estatales en un área tan sensible y necesaria para la sociedad.