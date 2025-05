El mercado internacional de granos ha mostrado recuperación a la suba, mientras el local suma precio muy tibiamente en trigo y maíz, y sigue presionando a la baja con soja, a pesar de las fuertes lluvias de la semana pasada que ponen en jaque gran porción del área sojera nacional. En medio de una pausa forzada de las tareas a campo para gran parte del centro-este del país, aprovechar para analizar precios de corto y mediano plazo y tomar decisiones comerciales.

Soja y lluvias en Argentina

Precipitaciones que en algunas localidades superaron los 400 mm, pusieron en pausa las labores a campo en general y de cosecha de soja en particular. Se observa en el mapa que los suelos tanto el Noreste argentino como el centro este, se encuentran 100% saturados.



Considerando que hasta la semana pasada se había recolectado 65% de la cosecha de soja, según informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, acumulando 37 millones de toneladas, restan más de 13 millones por cosechar, 5 de los que se ubican en Bs As y alrededores, donde por muchos días no podrá avanzar la cosecha. Esto pone en duda no solo la superficie a cosechar, sino la calidad de la soja que podrá levantarse una vez que puedan entrar las maquinas, así como la calidad de muchos silos bolsa ubicados en zonas inundadas.

El impacto de las lluvias trascendió esta semana en Chicago, que sumó U$S 4/TN las dos primeras jornadas de la semana. A nivel local, el disponible ha sumado $3.000/TN respecto al precio más alto de la semana pasada, pasando a más de $317.000/TN, que resulta en U$S 277,5/TN a tipo de cambio mayorista.

Las subas internacionales también se dan por bajas del dólar estadounidense, tras la menor calificación crediticia publicada para ese país, de parte de una de las calificadoras más prestigiosas del mercado, Moody´s, aumentan la competitividad exportadora de Estados Unidos, lo que agrega fuerza alcista a los granos. El yuan, moneda china, viene revaluándose desde medianos de mayo, por lo que, para China, un yuan fortalecido y un dólar debilitado, eleva su capacidad de compra sobre USA, agregando fuerza alcista a la soja.

Los precios futuros de soja local tuvieron bajas respecto a la semana pasada. El precio mínimo actual es el disponible, en torno a U$S 277-278/TN, mientras el futuro julio cotiza a U$S 284,5, el septiembre 290,5, noviembre a 295,5 y enero 2026 a 301/TN. Pueden verse escalones de U$S 5/TN de futuro a futuro, con más de U$S 23/TN desde el precio disponible al enero 2026. Estos diferenciales muestran la importancia de planificar diferimiento de liquidaciones desde julio, decisiones que deben ser tomadas considerando las subas internacionales y posible suma de precios futuros locales en el corto plazo, para cubrir precios más altos de julio a enero y comprometer mercadería por encima de U$S 285/TN.

Maíz y cosecha de safriña en Brasil

La cosecha local de maíz avanza sobre 37% de la superficie local, con más de 21 millones de toneladas levantadas, de 49 millones que esperan ser cosechadas. El volumen a cosechar corresponde a maíz tardío, aún en desarrollo, cultivo con mayor tolerancia a suelos saturados y anegados. No se proyectan por ahora complicaciones que pongan en riesgo la cosecha local de maíz. Por otro lado, en Brasil ya se reportan los primeros lotes de maíz tardío, safriña, cosechados en Mato Groso, y se sostienen las proyecciones de una gran cosecha, que podrá verse en su máxima dimensión a partir de julio.

Las subas internacionales de maíz, que también se trasladaron a los futuros locales, de apenas U$S 1/TN, corresponden a los mismos motivos que soja, dólar débil, mayor competitividad exportadora de Estados Unidos, pero no son condimentos alcistas que perduren en el tiempo, observándose una apuesta bajista de los fondos de inversión.

El disponible local, en torno a U$S 189/TN, difiere mucho de los futuros junio a U$S 183, julio a 178 y septiembre a 182/TN, mostrando una pérdida de U$S -6 a -11/TN por postergar ventas hacia esos meses. La señal es operar ventas en el disponible para el saldo de maíz del año pasado y el maíz nuevo ya cosechado, mientras que, para maíz tardío, aún en pie, vale la pena cubrir precios en torno a U$S 180/TN, buscando opciones PUT o CALL para dar flexibilidad alcista, en caso de que algún evento cause cambio de tendencia.

Trigo y definiciones en el hemisferio norte

Las subas internacionales de esta semana obedecen no solo a la debilidad del dólar estadounidense, sino además a situaciones climáticas que ponen en duda la definición de cosecha 25/26 en importantes productores del hemisferio norte.



Las zonas trigueras estadounidenses, a dos semanas de comenzar la cosecha, muestran pronósticos de lluvias importantes que podrían retrasar y complicar las labores, demorando la entrada de mercadería nueva en el mercado internacional. En Rusia, gran exportador de trigo, heladas de primavera sumado a pronósticos de altas temperaturas y bajas precipitaciones, ponen en duda los buenos rendimientos esperados hasta ahora. En China, por último, gran productor y consumidor de trigo, se han ratificado condiciones de fuerte sequía en importantes zonas trigueras, lo que podría elevar la necesidad de importaciones de este país, como se dijo en informes anteriores. Así, los precios mínimos a los que llego el mercado de Chicago las últimas semanas, podrían dar lugar a rebotes por condiciones productivas complicadas justo en la previa a la cosecha del norte.

Argentina, con suelos muy recargados de humedad en las principales zonas trigueras, podría ver retrasada la siembra por falta de piso los próximos días, al mismo tiempo que el mercado local no ofrece precios que alienten a sembrar la superficie proyectada hace un mes atrás. Los anuncios de ministro de economía respecto a sostener el actual menor nivel de retenciones sobre trigo, a 9,5%, no logran aportar un incentivo claro a sembrar este cereal, dado que los precios futuros en torno a U$S 200/TN, no resultan en rentabilidad positiva para planteos bajo alquiler a distancias mayores a 150 km. de puerto. Así, la postergación de siembra por humedad excesiva de suelos dará espacio a replantear la siembra, que podría ser alentada por subas internacionales o bajas de retenciones a 0%, que lleven los precios a bases de U$S 215-220/TN, y lo contrario en caso de sostenerse los precios futuros actuales.

Conclusiones

La cosecha de soja suspendida en gran parte del territorio argentino, sumado a los mejores precios futuros respecto del disponible, invitan a diferir liquidaciones con cobertura de precios, mientras el maíz muestra precios para cerrar ventas y cubrir cosecha tardía. Los precios de trigo desalientan la siembra 25/26 y ponen en duda la superficie proyectada, así como en pausa las decisiones comerciales.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios