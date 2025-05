Geopolítica, mercado de granos y precios

Conflictos comerciales y bélicos que prometían ser resueltos con rapidez siguen sumando incertidumbre mientras aparecen nuevos focos de tensión en el mundo cuyos efectos aún no pueden predecirse. La cosecha 24/25 en Sudamérica sigue su curso, con mejores rendimientos a lo esperado, y la siembra 25/26 en el hemisferio norte avanza con buenas expectativas climáticas. Interpretar lo que ocurre en el mundo y los mercados junto al avance de cosecha local, permite planificar decisiones comerciales de corto y mediano plazo.

El mundo en crisis

Cuando de conflictos se trata, la segunda vuelta en la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China es lo primero que viene al escenario, pero es uno de otros conflictos que siguen en ciernes, mostrando que el mundo está en crisis.

A menos de un mes de comenzar la cosecha de trigo de invierno en Estados Unidos, aún no han trascendido acuerdos comerciales entre este país y la Unión Europea, que siguen en una especie de tregua sin aplicar la nueva lista de aranceles estadounidenses. La falta de pronta resolución y falta de previsibilidad agregará presión bajista al trigo estadounidense, por ser muchos países de Europa importantes clientes de este cereal. Por otro lado, los anuncios de Estados Unidos respecto a un pronto acuerdo con China y a desescalada del conflicto, fueron desestimados por anuncios de China que niega haber tenido contacto favorable desde Estados Unidos y recomienda un freno a amenazas y presiones de Estados Unidos si lo que busca es llegar a un acuerdo. Estas idas y vueltas de anuncios y desencuentros no dan lugar a optimismo en el mercado y los granos se ven presionados a la baja.

El conflicto entre Rusia y Ucrania parecía estar tomando un último giro hacia la paz, con intervención de Estados Unidos, lo que relajó lo precios de trigo a nivel internacional. Sin embargo, no solo no se concreta el esperado fin del conflicto bélico, sino que se hace oficial el apoyo armado de Corea del Norte a Rusia contra Ucrania, y aleja por el momento la idea de un fin en el conflicto. El trigo no registra complicaciones comerciales por esto último, y sigue en camino bajista.

A estos dos muy conocidos conflictos, se suma un tercero y un cuarto, Israel con amenazas de ataques armados a Irán y nuevas agresiones en la Franja de Gaza, mostrando un conflicto más que se suma a la guerra con Hamás. Este conflicto afecta una zona estratégica de tránsito de commodities, además del efecto negativo que puede tener en la economía global por tratarse de un conflicto en el que están involucrados muchos intereses internacionales. El cuarto conflicto anunciado y aún no ejecutado es entre India y Pakistán, países limítrofes que disputan un territorio de frontera desde hace años. India declara su intención de responder a agresiones que imputa a Pakistán con armas de guerra, y esto pone un punto rojo más en el mapa bélico mundial. Considerando que India y Pakistán son grandes clientes de granos y subproductos, un conflicto armado entre ambos pondría a los agro alimentos en la mira según el nivel de escalada de este.

Mientras todo esto ocurre, el barril de petróleo se encamina a precios mínimos de los últimos cuatro años, tanto por los conflictos como por acuerdos de los países nucleados en la OPEP, que elevaron la producción de petróleo y por tanto la oferta global de este energético. Esto empuja a la baja a los aceites y granos oleaginosos en general, por poner en rojo la competitividad de biocombustibles. El mundo en crisis pone al mercado agrícola en baja.

El poder de las monedas

El debate en torno a los conflictos del mundo busca ganadores y perdedores, y una de las formas de medir resultados es a través de la fortaleza o debilidad de las monedas.

Dado que Estados Unidos ha tenido el liderazgo económico del mundo hace más de ocho décadas, su moneda ha sido la referente para transacciones internacionales. Pero los últimos años se han tomado acciones para quitarle poder, es el caso de Rusia exigiendo ejecutar sus transacciones internacionales en su propia moneda, el rublo ruso, y no en dólares. También China combate al dólar en el mercado internacional, sosteniendo a la moneda china, el renminbi, a un nivel de competitividad exportadora superior al dólar. Puede verse en el primero gráfico la evolución anual del renminbi frente al dólar, con una devaluación de la moneda china del 0,41% frente al dólar, lo que deja al dólar, a pesar de estar muy debilitado, con menor capacidad de compra respecto a la moneda china.



China, en su rol como comprador de materias primas, pierde poder de compra a Estados Unidos en la medida que su moneda se devalúa frente al dólar, y por el contrario, gana poder de compra sobre Brasil y Argentina, países cuyas monedas se devaluaron más que la moneda china. Así, la moneda china rinde más en reales brasileños y pesos argentinos que en dólares, y los deja en ventaja para seguir sumando toneladas de compras de granos sobre Sudamérica. Esto debilita la demanda china sobre Estados Unidos y Chicago reacciona con bajas, mientras Sudamérica y Brasil en particular, recibe premios de precios.

Si el liderazgo económico esta en disputa, el poder de las monedas seguirá mostrando hacia que poder económico se inclina la victoria.

Mercado de granos y precios

Las descripciones anteriores muestran como los granos se ven atravesados por los conflictos que coexisten actualmente. Además, el mercado de granos sigue de cerca la evolución de cada país productor, exportador y consumidor de granos, para interpretar en que medida la oferta de agro alimentos está garantizada, así como el ritmo de consumo.

El corto plazo muestra buenas perspectivas productivas desde Sudamérica, con la cosecha argentina avanzando, algo lento, pero con buenos rendimientos, y Brasil con buen panorama climático para la última etapa productiva 24/25, el maíz safriña, así pueden verse despejados gran parte de los riesgos para la oferta sudamericana de soja y maíz, granos que estarán proveyendo al mundo los próximos seis meses, hasta la cosecha 25/26 del hemisferio norte.

El avance de siembra de soja y maíz en USA trae mejor ritmo que años anteriores, y el clima esperado para las próximas semanas no muestra amenazas. También zonas productivas de Europa y la zona del Mar Negro mejoran sus pronósticos, elevando expectativas productivas de trigo y maíz 25/26. Puede verse entonces que la oferta global se muestra benévola en el corto plazo, mientras la demanda, con el nivel de virulencia que presiona las economías del mundo, se muestra desacelerada, combinación muy bajista para el mercado de granos.

Con todo lo dicho, los precios son los que muestran la foto del estado actual del mercado, y puede verse en el cuadro como se encuentran los precios de exportación de los tres principales oferentes de granos americanos, Argentina, Brasil y Estados Unidos, así como los precios locales ofrecidos al productor.

Se observa que Argentina y Brasil son los más competitivos, es decir, los más baratos, para exportar soja de la nueva cosecha 24/25, mientras maíz se muestra muy similar en los tres orígenes, hasta julio.

Considerando estos precios internacionales, FOB, la Bolsa de Comercio de Rosario calcula los precios teóricos que podría recibir el productor por su mercadería puesta en el puerto, FAS teórico, valor que puede compararse con el disponible ofrecido en el mercado local. Mientras el disponible ofrecido por soja es aproximadamente U$S -20/TN inferior al FAS teórico, el precio de maíz está levemente por encima, lo que lleva a pensar que, en medio de un mercado global bajista, es maíz el grano que más sostiene su valor, mientras soja resta a las bajas internacionales menor oferta de precios locales. La presión de cosecha de los próximos días, con clima óptimo para avanzar, dan lugar a sostener ofertas de precios bajos en la medida que aparece abundante soja para liquidar. El maíz, sin embargo, con cosecha relegada por el avance de soja, tendrá sostén de precios.

El trigo local, con un saldo a preciar del 40% de la cosecha 24/25, ofrece precios U$S -13/TN por debajo de la capacidad teórica de pago, mientras los futuros a julio sostienen mejor valor. Importa considerar que en breve entrará al mundo el trigo estadounidense, y que, de postergar ventas, importa cubrir precios a futuro, para evitar mayores bajas a las actuales.

Conclusiones:

La geopolítica muestra un mundo en crisis en medio de una batalla por el liderazgo económico global, mientras el mercado de granos avanza con climas más benignos en importantes zonas productivas del mundo. La demanda, es decir, los consumidores, están atravesados por conflictos comerciales y bélicos, por lo que no hay expectativas de aceleración ni aumento en el consumo, al mismo tiempo que la amenaza de conflictos podría traer complicaciones en la cadena de suministros globales. Los precios internacionales reflejan una oferta casi segura y una demanda incierta, con fuerza bajista para el corto y mediano plazo. Administrar riesgo de bajas es lo que debe hacerse, para resguardar rentabilidad y aportar sustentabilidad a las agro empresas.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios