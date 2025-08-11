ADEO se impuso en la final de ida ante Montes de Oca

El Portaviones ganó 2-1 con un gol agónico y se ilusiona con ser el campeón. El partido se definió en el cierre con tanto de Mercuri.

Deportes11 de agosto de 2025Las Rosas DigitalLas Rosas Digital
Portaviones

En un emocionante partido de ida de la gran final del campeonato, ADEO venció 2-1 a Atlético Montes de Oca y tomó una valiosa ventaja de cara a la revancha. El encuentro, disputado en un clima de alta tensión, tuvo goles, expulsiones y un penal atajado que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos.

El primer gol llegó por intermedio de Sosa, que adelantó al equipo local. Sin embargo, Montes de Oca no bajó los brazos y logró el empate gracias a Toia, que devolvió la paridad al marcador. La expulsión de Bustamante en el equipo local complicó el panorama para ADEO, pero el arquero Taborra se convirtió en la figura de la jornada al atajar un penal a Castellaro, frustrando el intento de Montes de Oca de dar vuelta el marcador.

Cuando todo parecía indicar un empate, Mercuri anotó el gol decisivo, sellando el 2-1 final y dándole al Portavión una importante ventaja para el partido de vuelta. La revancha se jugará el próximo sábado a las 16:00 hs en el estadio Jacinto Loesi, donde se definirá al nuevo campeón.

