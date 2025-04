Navegando la tormenta. Entre tipo de cambio y aranceles

Venimos navegando la tormenta de la guerra global de aranceles. Desde hoy la fase 3 del programa económico nos enfrenta a un nuevo desafío: la muerte del “dólar blend” y la incertidumbre cambiaria, cuyo impacto en las cotizaciones de nuestros granos desconocemos. ¿Qué tener en cuenta? ¿A cuánto podrían cotizar? ¿Qué estrategias seguir?

7 principales impactos de la Fase 3

Repasemos las principales variables de la Fase que 3 del programa económico anunciado, con efectos más importantes en el corto plazo y mediano plazo en nuestro mercado granario local:

1. Eliminación del dólar blend (80/20)

2. Flexibilización cambiaria y flotación entre bandas.

El dólar oficial podrá fluctuar entre $1.000 y $1.400, con una ampliación mensual del 1% en cada extremo. El BCRA comprará dólares si el tipo de cambio toca el piso, y venderá sólo si toca el techo, sin esterilización.

3. Ajuste fiscal 2025.

Según el informe Country Report No. 25/95 del FMI, el ajuste fiscal se basa en la eliminación de subsidios, lo que implicará aumentos de tarifas futuros. También se espera un aumento en la recaudación de derechos de exportación debido a una mayor base.

La baja temporal de las retenciones, indicada en el punto 2 con -0,1, refleja menores ingresos que afectan al programa fiscal hasta junio.

Esto sugiere que las bajas instauradas en enero, vigentes hasta el 30/06/25 por el decreto 38, no serían renovadas.



4. Levantamiento del cepo cambiario

Reducción de plazos para el pago de importaciones. Se habilita el pago de dividendos al exterior desde balances iniciados en 2025.

5. Refuerzo de reservas internacionales

-Acuerdo con el FMI por USD 20.000 millones (USD 12.000 primer desembolso y otros U$s 2000 en junio)

-Acuerdos con organismos multilaterales. Banco Mundial aprobó U$s12.000 y BID U$s 10.000 en ( U$s 7.000 al sector público (3 .000 se desembolsarían ahora) y U$s 3.000 al sector privado).

-Ampliación del repo con bancos internacionales por USD 2.000 millones.

-Extensión del swap con China por USD 5.000 millones.

6 – Riesgo FMI

Tengamos en cuenta que el FMI plantea que tiene «altos riesgos financieros» por la «exposición histórica» con Argentina. El 45% de lo que le prestan a todo el mundo (casi 100 países) es a Argentina.

7- Riesgos Argentina

Esperan tendencias a la baja en materias primas que impactarían negativamente en las perspectivas de crecimiento de Argentina y en su capacidad para acceder a los mercados internacionales de capitales de manera oportuna.



Sin embargo ven un gran potencial en los sectores de energía y minería, lo que podría conducir a un crecimiento más sólido y a condiciones de acceso al mercado más favorables.



Un análisis preliminar sugiere un bajo impacto directo de los aranceles estadounidenses sobre Argentina, ya que las exportaciones a Estados Unidos alcanzan aproximadamente el 1% del PBI.

Vayamos al grano

¿Qué podemos esperar entonces en las cotizaciones de nuestros principales granos?

Impacto eliminación “dólar blend”

De acuerdo a las cotizaciones disponibles de los principales granos y dólar exportador al cierre viernes 11/4 en A3 Mercados, podemos calcular la base sobre la cual se aplicaba el dólar exportador y cuánto la ola de su finalización, puede llevarse puesto.

Así, de acuerdo a la siguiente tabla podemos estimar, sólo por este efecto, una caída de U$s 10 por tonelada en trigo, U$s 9 en maíz y U$s 13 en soja.

Impacto respecto a Capacidad teórica de Pago



Dando un paso más, en la siguiente planilla comparamos la anterior base, respecto al FAS teórico o la capacidad teórica de pago que figura en la tercer columna.

Debido a este efecto, el trigo tiene un potencial de baja adicional de U$D 6 y el maíz de U$D 11, mientras que la soja tiene U$s 6 en reserva.

Por lo tanto, la baja potencial total por ambos efectos podría llegar a U$s 16 en trigo, U$s 20 en maíz y U$s 7 en soja.

Así, los cereales podrían verse mayormente afectados por el efecto combinado de la eliminación del dólar blend y su capacidad teórica de pago. Mientras la soja podría defenderse mejor.

Sin embargo, debemos considerar que la industria y exportación tendrán que recalcular sus márgenes ante cambios inciertos en la cotización de la divisa que terminará afectando en sus costos, pudiendo agravarse esta amenaza.

Mirando hacia adelante, es importante considerar que si no se renueva la baja de retenciones a partir de julio, estas aumentarían del 9,5% al 12% para maíz y trigo, y del 26% al 33% para la soja. Esto añadiría factores bajistas a las capacidades teóricas de pago, reduciendo aproximadamente U$s 6 para el trigo, U$s 5,5 para el maíz y U$s 28 para la soja.

¿A cuánto podrían cotizar en $ los granos disponible según tipo de cambio?

A continuación se estima para cada grano, la cotización en pesos disponible que resultaría en dos escenarios de valor de dólar divisa: $ 1200 o $ 1400, aplicándolo sobre la base del ex blend o el FAS teórico, calculados en los puntos anteriores.



Si bien no sabemos a cuánto cerrará el tipo de cambio en su primer día de debut de flotación entre bandas, llevarlo su impacto a número final nos orienta sobre valores posibles.

Tengamos en cuenta que el dólar cripto Coinmonitor está cotizando a $ 1.375 a las 11:55 am de domingo, momento de redactar esta columna, en sintonía con valores más cercanos de la banda superior como pronostican varios expertos en sus primeros días de vigencia.

La tormenta de aranceles





Pareciera la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China, ha perdido visibilidad desde estas pampas. Sin embargo, los refucilos ahí están, aunque los percibamos más lejanos y vinieron para quedarse, amenazando con alterar el comercio global y reconfigurando las cadenas de suministro.

China incrementó los aranceles sobre todas las importaciones estadounidenses del 84% al 125%, luego de que Estados Unidos anunciara una tasa del 145%, en lugar del 125% comunicado previamente.

Los aranceles recíprocos encarecen productos esenciales como la soja, principal exportación agrícola de EE.UU. a China, quien necesita de la oleaginosa para alimentar a sus 400 millones de cerdos.

A su vez el gigante asiático elevó al 141% los aranceles al maíz estadounidense, cuando aún le quedan por comprar alrededor del 82% de su estimado de compras.

Por lo tanto se abre una oportunidad para que China aumente sus compras desde otros orígenes, como Brasil y nuestro país, pudiendo ser motivo de sostén para la soja y el maíz, y una oportunidad para nuestra región.

En tanto su presidente, Xi Jinping, esta semana iniciará visitas por Vietnam, Malasia y Camboya en la búsqueda de abrir nuevos mercados, mientras pide a Estados Unidos “eliminen por completo” los aranceles mutuos.

Donald Trump fiel a su estilo de marchas y contramarchas, anunció levantar los aranceles sobre importaciones de smartphones y computadoras, y aportaría calma a los mercados.

La visita hoy a nuestro país del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott K.H. Bessent, donde mantendrá encuentros con nuestro Presidente, Ministro de Economía, autoridades y representantes del sector empresario, enciende luces verdes a la flexibilización de la suspensión de compra de carne argentina.

Algunas estrategias defensivas

Entre la incertidumbre de los efectos de la fase 3 del plan económico y la guerra de aranceles, hay que seguir navegando, tomar el timón, y seguir el rumbo. ¿Qué estrategias defensivas aplicar para trascenderla?

-Primero es saber dónde estás posicionado. Con qué activos contás, deudas a honrar y proyecciones de ingresos y gastos para definir tus necesidades de fondos. Es importante diferencies por tipo de moneda y proyectes tus erogaciones en diferentes escenarios de mínima media y máxima.



Si hay una certeza es que tus deudas en dólares ajustarán por el nuevo tipo de cambio, en tanto tus granos lucen un panorama más incierto por los propios efectos del mercado, la guerra de aranceles, y las mayores probabilidades de no renovación de la baja de los derechos de exportación. Ergo necesitarías más granos para honrar tus compromisos en dólares, del que habías planificado.

-Considerar ir tomando precios por la parte de compromisos a honrar, aprovechando precios por capacitad teórica de pago y tipo de cambio, que en los primeros días puedan parecer más atractivos, anticipándote a la presión de cosecha afecte precios a la baja.

-Recomprar en el futuro posiciones más bajas a tus ventas en disponible, o bien quedar abierto a la suba con opciones call.

-Evaluar pagar tus deudas en dólares con la misma moneda, para evitar diferencias de cambio que siguen acumulando saldos inmovilizados de IVA afectando tu bolsillo.

-Hasta el viernes el maíz mostraba una de las relaciones más bajas para la adquisición de urea y herbicidas, por lo que sería recomendable aclarado un poco el panorama puedas convertir granos en dólares vía insumos claves para tu productividad.

-Momentos de volver la mirada y priorizar la eficiencia económica y productiva, sin comprometer la sostenibilidad por especulaciones financieras.

Una reflexión final

Te imaginarás ha sido un desafío escribir esta columna. Mi sentido de hacer más simple y seguro tu viaje, en un momento de tanta incertidumbre, me dieron la fuerza para llegar hasta aquí.

En aguas turbulentas desde lo internacional y local, es vital una mayor conexión con las variables de tu propio barco y la ruta que te marques.

Como marinero experimentado, y el timón firme en tus manos, sé que saldrás fortalecido de esta tormenta, y te permitirá navegar hacia nuevos horizontes, con el motor encendido de tu espíritu inquebrantable.



