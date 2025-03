El mercado de granos, afectado por condimentos geopolíticos y fundamentales, recibe también las primeras proyecciones hacia la campaña 25/26. Es tal la cantidad y velocidad de la información vertida, que dificulta dimensionar el riesgo precio en el corto y mediano plazo.

Aranceles impactan a la baja en el mercado de granos:

Los aranceles impuestos por Estados Unidos a importantes socios comerciales de ese país a partir de marzo, 25% a Canadá y México, y 10% a China, a este último se suma al 10% ya aplicado desde febrero, resulto en múltiples respuestas de estos países para productos estadounidenses. Canadá, principal cliente de etanol estadounidense, aplica 25% de aranceles, mientras México, principal cliente de maíz estadounidense, anuncia que habrá respuesta arancelaria desde este país, aún sin precisiones. China respondió aplicando 15% de aranceles a algunos productos agropecuarios y 10% a otros.

La gama de productos involucrados directa o indirectamente en los aranceles aplicados por estos países es tan amplia, que genera un derrame de reacciones bajistas sobre Chicago en el corto plazo, con fondos de inversión retirando posiciones compradas en todos los granos y complejo oleaginoso, lo que resultó en bajas acumuladas de U$S-17/TN en soja, U$S -21/TN en maíz y U$S -25/TN en trigo entre los últimos días de febrero y primeros de marzo.

Junto las reacciones del mercado, el dólar estadounidense perdió fuerza frente a otras monedas consideradas fuertes en el mundo, lo que ofrece mayor competitividad exportadora a USA, y esto brinda a los granos una señal alcista que permite recuperar parte de las bajas causadas por el efecto aranceles.

Lluvias en Sudamérica mejoran expectativas de rendimientos:

Mientras los aranceles desde y hacia Estados Unidos pasaron del dicho al hecho, el clima en Sudamérica siguió atravesando la campaña 24/25 con lluvias, que en algunas zonas fueron excesivas y en otras deficitarias.

En el mapa a la izquierda se observan días sin lluvia al 4 de marzo 2025, comprobando que gran parte del área monitoreada recibió lluvias la última semana, mientras son menos las zonas sin lluvias en dos semanas o más de un mes. El mapa a la derecha muestra el agua útil al 5 de marzo 2025, a un metro de profundidad, se observan desde excesos hídricos a muy saturados en todo el centro este del país, y suelos con muy poco o nada de humedad al norte y oeste del país.

Dado que la superficie que recibió las fuertes lluvias del fin de semana largo es la que aporta la mayor proporción de producción agrícola del país, una mejora en el estado de cultivos de soja y maíz será indicio de mayores rendimientos potenciales y de una cosecha abundante, con lo que los precios locales e internacionales reciben señales para relajarse a la baja.

Primeras proyecciones agrícolas 2025/2026 para Estados Unidos:

El pasado jueves y viernes, 27 y 28 de febrero 2025, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) desarrollo su “Foro de Perspectivas anual 2025”, en el que expertos de USDA y organismos internacionales desarrollaron una amplia gama de temáticas vinculadas a la producción agropecuaria, energética y de mercados. Uno de los temas más esperados y relevantes para el mercado en el mediano plazo, fue la primera proyección de área de siembra y producción de granos 25/26 de Estados Unidos, considerando que es el país que produce y exporta casi un tercio del maíz y soja del mundo, y produce y exporta 7% y 11% del trigo.

El USDA proyecta un crecimiento de área de siembra de maíz 25/26 en 1,4 millones de hectáreas superior al 24/25, y rendimientos 1,1 qq/ha mayores a la campaña pasada, ambos aumentos resultarían en un crecimiento productivo de más de 18 millones de toneladas, pasando de 378 a 396 millones de toneladas de maíz en USA. Proyectan además un decrecimiento de exportaciones y aumento de uso doméstico del maíz. Los precios proyectados al productor para el maíz 25/26 son U$S -6/TN inferiores a los de la presente campaña, pasando de U$S 171 a 165/TN. El impacto en el mercado internacional es bajista para maíz en el mediano plazo.

En cuanto a soja, el USDA proyecta un decrecimiento de área de siembra 25/26 en 1,25 millones de hectáreas, así como un aumento de rendimientos en 1,2 qq/ha, lo que resulta en una producción de soja estadounidense casi idéntica a la campaña 24/25. Se proyecta mayor nivel de exportaciones y uso doméstico, sin dejar de lado que estas proyecciones se basaron en modelos previos al establecimiento de aranceles de parte del nuevo presidente de ese país, lo que podría resultar en menores volúmenes de exportación. El precio al productor estadounidense de soja 25/26 se proyecta U$S -4/TN por debajo al precio 24/25, pasando de U$S 371 a 367/TN, lo que dependerá de que el clima permita expresar los rendimientos como se proyectan.

Por último, la proyección de trigo 25/26 en USA es de un leve aumento de área de siembra, 360 mil hectáreas más, respecto a la 24/25, y disminución de rendimientos en -0,7 qq/ha, lo que resultaría en mermas de producción de 1,2 millones de toneladas, pasando de 53,6 millones de toneladas en 24/25 a 52,4 millones en 25/26. No se proyectan cambios relevantes de exportaciones y uso doméstico para la 25/26 versus 24/25. Los precios al productor se proyectan U:S -2/TN respecto a la campaña pasada, pasando de U:S 204 a 202/TN.

Junto a estas proyecciones se ofreció el pronóstico estacional para la 25/26 estadounidense, con inicio de primavera de un evento “La Niña” en transición, que contribuiría a una estación predominantemente seca y fría, mientras el verano estadounidense no presentaría temperaturas extremas, con lluvias normalizándose hacia una estación “Neutra”, pero con leve sequía en algunas zonas del oeste del país. Para finalizar la campaña, el otoño resultaría seco en las planicies del norte y medio oeste superior, con posibles picos de temperatura y tormentas tropicales en el este. Todo esto contribuiría a una campaña que no garantiza provisión de agua suficiente, cuyos rendimientos de soja y maíz podrían verse amenazados y diferir de los proyectados más arriba, aunque a más de tres meses todo puede cambiar.

Conclusiones:

Los aranceles que entraron en vigor esta semana causaron fuertes bajas sobre el mercado internacional de granos desde las últimas jornadas de febrero. Las lluvias de Sudamérica mejoran las proyecciones productivas sobre Argentina y Brasil, tanto para soja como maíz, elevando la certeza de buenos volúmenes de cosecha 24/25. Las proyecciones 25/26 para Estados Unidos hablan de más maíz, menos trigo y semejante volumen de soja al aportado en la 24/25 por ese país, con un clima que pasará de Niña (sequía) a Neutro (normal) desde la primavera hasta el otoño norteamericano. El corto plazo sigue presionando a la baja, a lo que se agrega condimentos de una economía global sin fuerza de crecimiento, con posibles efectos de recesión sobre la demanda.

Las decisiones comerciales deben ser tomadas considerando los precios actuales del disponible como oportunidad frente a menores recortes locales respecto a los internacionales, así como los precios futuros de la cosecha pronta a levantar deben ser considerados para avanzar sobre coberturas de precios, ante posible fuerza bajista de una demanda que tiene la cosecha asegurada. Los precios disponibles y futuros que hoy muestra el mercado de granos podrían convertirse en oportunidades pasadas en plena cosecha, cuando la necesidad de liquidez obligue a entregar y preciar mercadería al precio que sea.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios