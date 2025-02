Estado de la oferta y demanda mundial de granos

Avanza el mes de febrero, con un clima sudamericano que agrega condimentos para especular a través de lluvias abundantes o escasas en zonas muy relevantes para la producción agrícola. Las proyecciones de diferentes organismos oficiales para la cosecha 24/25 comienzan a ajustar valores y los mercados se mueven según las señales observadas desde la oferta y la demanda mundial de granos. El presente informe brinda un resumen de estas señales, para enfocar la toma de decisiones comerciales.

Oferta

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos emitió el pasado martes 11 de febrero 2025, su reporte mensual de oferta y demanda mundial de granos. Si bien el informe fue más tibio que lo esperado, hay cambios que vale la pena mencionar.

* Soja: En cuanto a la oferta global de soja, la producción 24/25 fue recortada en 3,5 millones de toneladas (MM TN), 3 de las que fueron recortadas de Argentina y 0,5 de Paraguay. Los organismos locales proyectan una producción de soja 24/25 de 49 a 50 millones de toneladas, semejante a 49 MM TN proyectadas por el USDA. Por otro lado, la CONAB en Brasil proyecta una cosecha de 166 millones de toneladas, por debajo de 169 MM TN proyectadas por el USDA. El estado de la oferta de soja Sudamericana se encuentra encaminado a volúmenes satisfactorios, si bien hay zonas muy afectadas por falta de lluvia en Argentina, Paraguay y algunos Estados del Sur de Brasil, se esperan recortes proporcionalmente no tan relevantes, frente a una oferta global que sigue siendo muy alta. El stock final mundial de soja 24/25 fue reducido en 4 MM TN, 3 de Argentina y 1 de Brasil, pero Estados Unidos sostuvo los volúmenes proyectados en enero pasado.

* Maíz: La oferta global de maíz casi no tuvo cambios según las proyecciones del USDA, apenas una reducción de 1,9 MM TN, reduciendo en 1 MM TN la producción de Argentina y 1 MM TN la de Brasil. Las Bolsas de Comercio de Rosario y de Cereales de Buenos Aires proyectan una cosecha local de maíz de 48-49 MM TN, inferior a 50 MM TN proyectadas por el USDA. La CONAB en Brasil proyecta una cosecha de 119,5 MM TN, por debajo de 126 MM TN del USDA. El estado en el que se encuentra el maíz argentino genera mucha incertidumbre, dado que hay zonas muy importantes de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos que han sido muy castigadas por temperaturas extremas y pocas lluvias. En cuanto a Brasil, el retraso de la cosecha de soja en la zona del Mato Groso demora también la siembra de maíz safriña, mientras al sur de Brasil la siembra avanza con mayor ritmo que otros años. Esto hace dudar sobre la fortaleza de la oferta sudamericana, que seguro será abundante, pero hay dudas de posibles futuros recortes a las proyecciones actuales.

* Trigo: La oferta mundial 24/25 de trigo no mostró cambios según el USDA, mientras avanza el desarrollo del cultivo en el hemisferio norte, con amenazas de una grave ola de frío en la zona del Mar Negro, lo que podría recortar potenciales de rendimiento para esta importante región exportadora. El USDA recortó las exportaciones globales de trigo en 3 MMTN, 1 de la Unión Europea y 1 entre Rusia y Ucrania, estas exportaciones siempre se regulan en función de la producción y la demanda local de este cereal.

Demanda

Más allá del reporte de organismos oficiales, hay más condimentos para tener en cuenta cuando se observa el estado de la demanda mundial de granos.

* Soja: El consumo mundial de soja 24/25 solo fue ajustado en 0,65 MM TN por el USDA, elevando en 1 MM TN el consumo doméstico de Brasil. Cabe destacar que la relación stock/consumo 24/25 mundial de soja paso de 31,6% en el reporte de enero a 30,6% en el de febrero, lo que deja a la soja en una posición ajustada y sensible a cualquier cambio que eleve el consumo. Un condimento importante es la disminución de stock de aceite de palma en Malasia, país que produce 24% y exporta 34% del aceite de palma del mundo, lo que trae fortaleza a los complejos oleaginosos del mundo.

* Maíz: El consumo global de maíz 24/25 fue reducido apenas en 0,5 MM TN según proyectó el USDA de febrero, recortando específicamente 2 MM TN de consumo de Argentina, que pasaría de consumir 16,3 a 14,3 MM TN. El stock final mundial fue recortado en 3 MM TN, que corresponden a una reducción de stock de China, país del que se registra 203 MM TN de stock, de 290 MM TN de stock final global proyectado para el 23/24. Así es relevante que China, con 70% del stock final de maíz del mundo, tenga un recorte de existencias. A pesar de esto, la relación stock/consumo no a disminuido significativamente, pasando de 23,7% a 23,45%, que resulta en el valor más bajos de la última década. Es importante destacar que Brasil tuvo este año menor producción de caña de azúcar, muy usada para fabricar etanol, cuyo precio alienta a las plantas con mejores márgenes, y producen a buen ritmo, lo que favorece la demanda interna de maíz para este fin, generando un condimento alcista que podría quitar toneladas de maíz destinadas a la exportación, para ser molidas en el mercado local. Por último, la aceleración de exportaciones de maíz desde Estados Unidos no se visualizó en mayor volumen exportado 24/25 ni menor stock, según el USDA, lo que podría ser corregido en informes posteriores. Así como USA aceleró sus exportaciones, China desaceleró sus importaciones, con 13 MM TN por debajo de las importaciones del año pasado, lo que deja al maíz con incertidumbre respecto a la demanda global de este cereal.

* Trigo: El consumo mundial de trigo 24/25 fue ajustado a la suba en casi 2 MM TN según el USDA de febrero, aunque las importaciones fueron recortadas en 3,7 MM TN, con China reduciendo su volumen a importar en 2,5 MM TN, pasando de 10,5 a 8 MM TN a importar. La relación stock/consumo 24/25 mundial, quedo sin cambios en 32%, valor que, de sostenerse el ritmo de consumo actual, no ofrece motivos para preocuparse en torno a este cereal. La retirada de China de compras de trigo podría pesar más de lo que el mercado internacional cree hasta ahora.

Mercados

El mercado de Chicago reaccionó a la baja luego de publicado el informe del USDA, con bajas de U$S -6/TN en soja, U$S -4/TN en maíz y U$S -3/TN en trigo. Estas bajas responden a un informe que no castigo en la medida que se esperaba las producciones sudamericanas, ni redujo stocks estadounidenses. EL mercado local, sin embargo, mostró subas de U$S 1/TN para todas las posiciones de soja, menos abril, no mostro cambios en maíz y tuvo bajas entre U$S -1 y -2,5/TN para trigo.

Conclusiones:

Ante el actual estado de la oferta, aún en desarrollo desde Sudamérica, y una demanda que tiene algunos condimentos alcistas, pero otros y muy fuertes bajistas, ante un mercado local que sigue dando oportunidad de capturar precios en torno a U$S 300/TN para soja, U$S 200/TN para maíz y U$S 210/TN para trigo, planificar ventas con precio y coberturas de la futura cosecha, considerando proporciones con precio y proporciones que quedaran expuestas al riesgo de bajas en el corto y mediano plazo.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios