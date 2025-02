El mercado de granos arrancó febrero con muchos focos de atención en el plano internacional y local, siendo las retenciones el titulo más resonante, aunque, en plena definición de rendimientos el clima amenaza con recortes de rendimientos que podrían perjudicar más de lo que la suba de precios beneficiaría.

¿Cómo observar la evolución del mercado y de cada lote, para tomar decisiones comerciales?

La baja de retenciones aplicada por el gobierno desde el pasado 27 de enero, lleva a la soja de 33% a 26%, es decir, un baja de 7%, mientras maíz y trigo pasan de 12% a 9,5%, es decir, una baja de 2,5%. Este lunes se publicó en Boletín Oficial aclaraciones en torno a plazos para el pago de retenciones y se realizaron reuniones con representantes de la exportación para agilizar la puesta en marcha de esta medida temporal, y que la misma sea reflejada en precios ofrecidos a los productores.

En los siguientes gráficos se observa la evolución de precios disponibles de soja, maíz y trigo para lo que va del 2025 en pesos y en dólares. Las fluctuaciones de precios de soja se mantuvieron entre U$S 275-283/TN durante las primeras tres semanas de enero 25, para escalar a un máximo hasta ahora de U$S 303/TN luego de la baja de retenciones, logrando el martes avanzar 7,4% en dólares y casi 8% en pesos, respecto al 24 de enero, cuando se anunció la medida. En maíz, con precios que, apoyados por una activa venta de físico durante enero y clima algo hostil para el maíz implantado, tuvo un camino de subas desde U$S 184 a 203/TN en la previa al anuncio de baja de retenciones, para avanzar desde ese momento hacia U$S 212/TN sumando 4,4% de valor.



Trigo, en plena comercialización de su nueva cosecha, con precios empujados a la baja desde el internacional y local, fluctuó durante enero entre U$S 188-193/TN.

Luego del anuncio de baja de retenciones, se observaron mejoras de precios que sumaron hasta ahora 4,1% de precio en dólares.

Es importante conocer si las subas de precios observadas representan el beneficio que se espera desde el sector agrícola por la baja de retenciones. Para saber esto es necesario considerar el precio de exportación FOB, por sus siglas en ingles (Free On Board) y el FAS teórico, que es lo que representa la capacidad de pago de la exportación a los productores descontando retenciones y gastos de embarque al exterior, sin considerar costos financieros adicionales, que los hay, por requerimientos particulares de esta medida en cuanto a los tiempos de pago de retenciones, diferente de los tiempos en los que se liquida la mercadería desde los países importadores. Así, el FAS teórico al 5/2/2025 resulta en U$S 295/TN para soja, U$S 200,5/TN para maíz y U$S 200/TN para trigo, todos precios inferiores a lo que está ofreciendo el mercado según las pizarras locales. El disponible de maíz es el que mayor precio ofrece respecto al FAS teórico, dado por mayor puja de precios entre consumo interno y exportación, ante amenazas de recorte local productivo, que se reflejan más rápido en el mercado interno que en el internacional.

Los volúmenes de ventas no muestran aún reacciones a esta suba de precios, no superando 24.000 toneladas diarias en soja, 84.000 en maíz y 100.000 en trigo, volúmenes máximos operados durante enero, previo a la baja de retenciones.

La realidad es que mientras esta medida se implementa el clima avanza y el periodo crítico de soja y maíz se generaliza. Si bien las lluvias de esta semana hicieron aportes muy oportunos a zonas del centro y este del país, se esperan altas temperaturas para el segundo fin de semana de febrero, sin lluvias de importancia por las próximas dos semanas. Esto hace recalcular los rendimientos potenciales, principalmente de las zonas más afectadas por déficit hídrico, zona núcleo y Noroeste argentino, para conocer los precios de indiferencia a partir de los que debería comenzar la toma de decisiones comerciales.

El balance de granos aún sin vender sumado a granos vendidos sin precio resulta en casi 18 millones de toneladas de soja 23/24, 9 millones de toneladas de maíz 23/24 y casi 12 millones de toneladas de trigo 24/25, granos con los que hay que llegar a las próximas cosechas, mayo 25 en soja, abril y julio maíz y diciembre 25 trigo. Para simplificar estos números y llevarlos tranquera adentro, puede decirse que resta más de 35% de soja 23/24 sin precio, 19% de maíz 23/24 y 64,5% de trigo 24/25. Si estas proporciones fueran las que restan sin vender o preciar para cada productor, con el actual panorama climático y el impacto de baja de retenciones a la vista, la recomendación es bajar la exposición al riesgo de baja de precios con soja, dado el actual diferencial de precios con el futuro a cosecha, mientras trigo y maíz podrían esperar mejoras hacia marzo. En cuanto a la nueva cosecha de soja y maíz, ambos granos tienen muy poco volumen con precio anticipado, y las subas actuales han causado mayor volumen de operaciones en los mercados de futuro. Por lo que se recomienda mirar de cerca subas de precios que podría causar las altas temperaturas del fin de semana que viene, para avanzar en coberturas de precios de venta futuro tanto para soja como maíz, disminuyendo el riesgo de bajas por abundante cosecha en Brasil, más prometedora en soja que en maíz.

Conclusiones:

El mercado de granos cambia día a día, las bajas de retenciones llegaron, el impacto en mejora de precios también, pero la amenaza de recorte productivo debe ser un motor para recalcular que precios requiere cada cultivo ante bajas de rendimientos. Con esos datos, sumado el saldo de granos del año pasado aún sin comercializar, considerar avanzar en liquidaciones del físico y coberturas futuras de los cultivos en pie.

Es un honor seguir avanzando en gestión comercial agrícola, así como el acompañamiento de los lectores con sus aportes y consultas. Este año, con una macroeconomía más predecible en el corto y mediano plazo, desafiará a las agro empresas a ganar eficiencia en la gestión comercial de sus cosechas, y así desarrollar agronegocios sustentables, es para eso que seguimos trabajando.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios