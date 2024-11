Rutas nacional 178 y otras en Santa Fe: deterioro crítico y promesas incumplidas

A un año de gestión del presidente Javier Milei, el deterioro de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe, como las rutas 178, 11, 33 y 34, se mantiene en estado crítico. Legisladores y autoridades provinciales urgen por soluciones básicas como bacheo y desmalezado, pero el gobierno nacional, representado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admite que no hay recursos disponibles.

"Es un problema de larga data. No pedimos autopistas, pero al menos que tapen los cráteres y corten los yuyos de dos metros", reclamaron desde la provincia. Francos, por su parte, reconoció: "Es una realidad, lo voy a plantear, pero avanzaremos en la medida que recuperemos recursos económicos".

En junio, la Nación firmó un acuerdo con el gobernador Maximiliano Pullaro para continuar obras en la provincia, pero no se han visto avances. Incluso trascendió la posibilidad de privatizar estas trazas, lo que ha generado críticas.

Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas provincial, denunció: "Las rutas son un cementerio. Hay compromisos incumplidos, y las muertes siguen ocurriendo. Es urgente que Nación actúe. Hoy dos muertes más, la semana pasada tres, es un tema del cual no se ocupa el gobierno nacional y hubo un compromiso asumido de repararlas y a la fecha no ha pasado nada. No se está cumpliendo la palabra”"

El estado de emergencia no solo dificulta el tránsito, sino que pone vidas en riesgo, con accidentes fatales reportados semanalmente. Desde Las Rosas, tras reiterados reclamo de las autoridades de la ciudad, se sigue esperando respuestas concretas para garantizar seguridad vial.