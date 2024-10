Intendentes peronistas de Santa Fe buscan apoyo en la Casa Rosada ante la falta de inversión provincial

Los mandatarios municipales, quienes se sienten marginados por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y no respaldados por el Partido Justicialista (PJ) de Santa Fe, aprovecharon el encuentro de este jueves en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para plantear sus demandas y generar nuevos vínculos de gestión.

Entre los intendentes presentes se encontraban Roly Santacroce (Funes), Enrique Vallejos (Reconquista), Daniel Cinalli (Capitán Bermúdez), Horacio Compagnucci (Las Parejas), Mariano Cominelli (Fray Luis Beltrán), Marcelo Andreychuck (San Cristóbal). el Sec. De Gob de Capitán Bermudez Edgardo Migliozzi. Todos ellos representan municipios opositores en la provincia y se distancian tanto del gobierno provincial como de la conducción orgánica del PJ santafesino.

Reclamos y propuestas

Los alcaldes, que ya habían mantenido una reunión preliminar en julio con Javier Milano Rodríguez, secretario de Municipios y Comunas nacional, llegaron a la Casa Rosada con una serie de pedidos urgentes. “No vinimos a pedir dinero, sino a destrabar situaciones que vienen de larga data, como la adquisición de maquinaria vial, obras de cloacas y el estado de las banquinas en rutas clave como la 9 y la 11”, detallaron.

Durante el encuentro, destacaron la falta de inversión del gobierno provincial en sus localidades. “Nos sentimos marginados por la gestión de Pullaro. Anunciaron millonarias inversiones para Aguas Santafesinas y ni un solo peso ha sido destinado a municipios gobernados por el justicialismo”, expresó uno de los intendentes. Roly Santacroce, de Funes, fue más contundente al afirmar: “Yo me junto con el diablo para solucionarle los problemas a la gente. Lo otro es política barata”, dijo.

A pesar de las críticas, los alcaldes enfatizaron que el encuentro con Francos no tenía tintes políticos, sino que estaba orientado exclusivamente a la gestión. “No vinimos a hacer un acuerdo con La Libertad Avanza. Estamos aquí para solucionar problemas de nuestros municipios”, aclararon. Sin embargo, dejaron entreabierta la posibilidad de futuros acercamientos políticos, dependiendo de cómo evolucionen las gestiones.

Relaciones tensas con el gobierno provincial

Los chispazos con el gobierno provincial no son nuevos, pero esta reunión marca un paso más en la búsqueda de soluciones fuera del ámbito provincial. “No estamos en las prioridades del gobierno de Pullaro, y eso es evidente en la falta de inversión en obra pública en nuestros municipios”, lamentó otro de los intendentes presentes.

Próximos pasos y expectativas

A pesar de la falta de promesas concretas por parte del gobierno nacional, los alcaldes se mostraron optimistas sobre los avances logrados durante la reunión. “Nos fuimos con la certeza de que hay buena predisposición para resolver algunos temas. No nos prometieron recursos, pero sí gestiones”, explicaron.

El grupo de intendentes espera poder concretar una nueva reunión en los próximos días con equipos técnicos de distintos ministerios y secretarías nacionales para seguir avanzando en sus solicitudes. “Lo peor que podemos hacer es no intentarlo. Espero que la semana que viene empecemos a ver cambios en el criterio de inversión”, expresó uno de los jefes comunales, quien espera una pronta respuesta favorable.

En cuanto a su relación con el PJ santafesino, los alcaldes dejaron claro que no se sienten representados por las autoridades actuales del partido en la provincia. “Nosotros no estamos en sintonía con la conducción provincial del peronismo. Estamos aquí representando a muchos que, como nosotros, no encuentran apoyo en la estructura partidaria”, concluyeron.

Fuente: Letra P - Por Pablo Fornero y Ramiro Porchietti / Edición: LRD