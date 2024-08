Soja: el arbitraje

Cuando hay diferencias de precios de un mismo producto en distintos mercados, ocurre lo que se conoce

como arbitraje, por la oportunidad de comprar este producto donde está barato y venderlo donde está caro,

o bien, lo que ocurre más frecuentemente en el mercado de granos, aumenta la demanda internacional

sobre mercados baratos y disminuye en los caros, causando subas de precios en los primeros y bajas en los

segundos, achicando las diferencias entre ambos, hasta que las mismas desaparezcan, es decir, queden

arbitradas.

El mercado internacional de soja viene atravesando un ciclo de bajas desde hace dos años, como se observa

en el gráfico de precios de soja en Chicago. Dichas bajas comenzaron a profundizarse desde mayo del

presente 2024, restando en el mercado de Chicago U$S -110/TN, mientras el disponible local recortó en el

mismo período U$S -27/TN. Puede verse en estas bajas diferenciales que aún el mercado estadounidense

sigue des arbitrado respecto del mercado local.

Para distinguir las diferencias de precios entre el mercado estadounidense y el local, es necesario comparar

los precios de exportación FOB, valor al que los compradores del mundo comparan la misma mercadería y el

costo de llevarla a sus puertos de destino. Se observa que el grano de soja en puertos argentinos ha

permanecido más barato que en puertos estadounidenses, bajando de precio durante el 2024 en ambos

mercados. Las diferencias de precios internacionales puede decirse que están casi totalmente arbitradas,

mientras a nivel local se sostiene un gran diferencial entre el precio de exportación, la capacidad teórica de

pago al productor en puerto de origen, FAS teórico, y el precio efectivamente ofrecido en el mercado

interno, FAS real, así, mientras en enero 2024 el FAS teórico era de U$S 300/TN, el disponible pizarra Rosario

era de U$S 328/TN, y hoy, en agosto 2024, mientras el FAS teórico es de U$S 263/TN, el disponible es de U$S 298/TN.

Dado que el mayor volumen de soja argentina se exporta procesada, la molienda permite sostener este

diferencial entre FAS teórico y real, no obstante, representa un condimento firmemente bajista para el

contexto actual.

En el gráfico de precios de soja en Chicago, se observa cómo se orientan los precios actuales a los que hubo

durante la campaña 2018/2019, cuando la relación stock/consumo mundial de soja alcanzó máximos de

33%, al igual que resulta en la última proyección del USDA para la 2024/2025. Puede verse que las caídas

actuales en Chicago están apenas U$S 17/TN por encima de los precios promedio de aquella campaña, esto

muestra dos cosas, que aún hay espacio para seguir bajando, pero que las bajas podrían no seguir

profundizándose en el mercado internacional, habiendo llegado a pisos en estos niveles.



En el gráfico de precio disponible de soja pizarra Rosario, se observa que el disponible promedio de la

campaña 2018/2019 fue inferior a U$S 240/TN, mientras hoy se sostiene por encima de U$S 290/TN.

Dado que la cosecha 2024/2025 estadounidense está a pocos meses de concretarse, es posible que, de

confirmarse las actuales proyecciones del USDA, de una cosecha récord de 125 millones de toneladas, los

precios internacionales busquen pisos como los mencionados más arriba, mientras los precios locales

seguirán luchando entre el diferencial a arbitrar y la oferta local.

Para terminar, se observan los precios futuros de soja en Argentina, según el MATBA-ROFEX al cierre del 13 de agosto 2024, así como los del mercado estadounidense en Chicago, al que se le agrega una línea de

precios quitándole 33% de retenciones, para simular una paridad a los precios locales.

Entre los precios futuros de corto plazo para el saldo de soja 23/24, de disponible a enero 2025, y los de la

nueva cosecha, mayo y julio 2025, hay un escalón de bajas, que acerca mucho más al precio local al futuro

estadounidense con descuento por retenciones, precios que campañas anteriores estaban completamente en paridad.

Significa que, después de las fuertes bajas sufridas en las jornadas previas, aún se sostiene un gran

diferencial entre el mercado local y el estadounidense, mostrando que aún no se han arbitrado del todo. No

obstante, la evolución de precios muestra una diferencia cada vez menor, es decir, cada vez tenderá más a

ser arbitrada esa diferencia entre mercados.

Conclusiones:

Es cierto que la cosecha 24/25 estadounidense no está terminada, y aún falta todo por hacer

en Sudamérica, para lo que habrá que seguir de cerca la evolución de cosecha en USA y los pronósticos estacionales sudamericanos. Los precios internacionales muestran un piso muy cercano a los que el mercado

ofreció en años anteriores con la abundancia de soja que se espera, lo que marca una posible línea de

llegada a las bajas. Los precios locales, sin embargo, siguen des arbitrados, y el diferencial respecto a precios

pagados en años previos con abundancia de soja, es tal, que hace temblar los márgenes proyectados para la

24/25. Es fundamental analizar los precios disponibles para analizar ventas 23/24, conociendo el escalón de

bajas hacia la próxima campaña, así como evaluar coberturas de precios para la 24/25, conociendo que hay

riesgo de precios inferiores a los futuros actuales. La campaña no deja tregua, y la gestión comercial

permitirá acotar riesgo precio para mejorar el resultado final de la 23/24 y el proyectado 24/25. Si hay un

arbitraje que deje a Argentina con precios inferiores, que encuentre mayor volumen de soja 23/24 con

precio y 24/25 con coberturas de precios.



Marianela De Emilio; Ing. Agr. Msc. Agro negocios