Más producción global y menos precios

El informe agrícola del USDA proyecta, además de volúmenes de cosecha, consumo, exportaciones, etc., precios promedio al productor estadounidense, que es ajustado mes a mes, según cómo evolucionen los mercados y cómo se ajusten las proyecciones de mediano y corto plazo. A destacar algunos puntos clave del informe en general, y precios proyectados para Estados Unidos respecto a los precios locales en particular.

SOJA:

El USDA proyecta un crecimiento del 7% y 15% en la producción y stock final global de soja 24/25 respectivamente, comparado con la campaña 23/24, mientras el consumo mundial crecería 5% y la relación stock/consumo mundial pasaría de 29,1% a 31,8%. Esto, para soja, con buenas perspectivas productivas para Estados Unidos y Sudamérica, es claramente bajista, considerando que la demanda mundial avanza a inferior ritmo que la oferta.

Cuando se observan los precios proyectados por el USDA para el productor estadounidense, se observa una soja de U$S 408/TN, valor que fue recortado en U$S -3/TN respecto a la proyección de junio 2024. El precio actual en Chicago es de U$S 403/TN, con una baja de más de U$S -30/TN en un mes, mientras el futuro noviembre cotiza en torno a U$S 385/TN y el mayo a U$S 399/TN.

Considerando el precio disponible de la soja en Argentina, U$S 307/TN, igual valor que el futuro noviembre 24 y el futuro mayo 25 a U$S 285,5/TN, puede verse que estos valores superan las cotizaciones estadounidenses. Para comprender la diferencia positiva de precios entre Argentina y Estados Unidos, y simplificando el análisis, se descuentan retenciones del 33% a los precios de Chicago, lo que resulta en U$S 273/TN la proyección del USDA para el productor, U$S 270/TN el actual de Chicago, U$S 260 y 267/TN los futuros noviembre 24 y mayo 25 respectivamente. Todos precios inferiores a los locales, con pisos que llegan a U$S 260/TN.

Argentina hoy se encuentra U$S 37 y 47/TN por encima del disponible y noviembre respectivamente, y U$S 18,5/TN respecto del futuro mayo 2025.

MAÍZ:

El aumento productivo y de stock mundial de maíz proyectado por el USDA para la campaña 24/25 comparado con la 23/24, sería de 0% y 0,8% respectivamente, mientras el consumo mundial aumentaría 0,3% y la relación stock/consumo pasaría de 25,4% a 25,5%, aumentando apenas 0,1% respectivamente. Se observa una campaña 24/25 sin cambios relevantes respecto a la del año pasado, y, aunque falta mucho por ocurrir y los datos productivos del hemisferio norte son buenos por ahora, se observa en maíz mayor amenaza de oferta que en soja, lo que aporta sostén a los precios, que a su vez se encuentran en bajos niveles internacionales.

La proyección al productor estadounidense aportada por el USDA para el maíz 24/25, es de U$S 169/TN, recortando en U$S -4/TN respecto a la proyección del mes pasado. El precio actual en Chicago es U$S 157/TN, mientras los futuros diciembre 24 y julio 25 cotizan en U$S 162 y 174/TN respectivamente.

Pasando a los precios locales, el disponible se ubica en U$S 166/TN, mientras el diciembre ofrece U$S 175/TN, valores muy superiores a los de Chicago, el futuro julio 2025 se ubica en U$S 164/TN. Para comparar en forma simple los precios de ambos mercados, se hace el descuento del 12% de retenciones a los precios actuales y futuro diciembre de Chicago, que resultan en U$S 138 y 143/TN respectivamente, y el julio a U$S 153/TN.

Argentina se encuentra U$S 28 y 32/TN por encima del precio de Chicago en disponible y diciembre respectivamente, mientras julio 2025 muestra un diferencial positivo de U$S 11/TN.

TRIGO:

La producción mundial de trigo 24/25 proyectada por el USDA en julio, muestra un crecimiento de 0,9%, mientras el stock final mundial se reduciría -1,4%. El consumo mundial de trigo crecería apenas 0,1% en 24/25 comparado con el consumo 23/24, y la relación stock/consumo disminuiría 0,5%, pasando de 32,7% a 32,2%. El trigo, que sigue teniendo buena relación stock/consumo mundial, viene desacelerando el crecimiento de la oferta los últimos años respecto de la producción, resultando en mayor consumo mundial que producción mundial en seis de los últimos siete años. Esto pone al trigo en un equilibrio muy ajustado entre oferta y demanda, con reducción de stock final global por quinto año consecutivo. Si bien la oferta global 24/25 está casi resulta dado que se está cerrando la cosecha del Hemisferio Norte, donde se concentra la mayor proporción de trigo, disponer de stocks cada vez más ajustados deja a este cereal en vulnerabilidad, que causaría reacciones en el mercado ante cualquier complicación, por ejemplo, crisis de países exportadores, como se observó los últimos años.

El USDA proyecta un precio de U$S 209/TN para el trigo 24/25 del productor estadounidense, valor U$S -30/TN por debajo respecto a la proyección de junio pasado. El precio actual en Chicago es de U$S 196/TN, mientras los futuros diciembre 24 y marzo 25 cotizan a U$S 205 y 213/TN respectivamente.

A nivel local el disponible se encuentra en torno a U$S 250/TN, mientras el diciembre y marzo cotizan a U$S 211 y 215/TN respectivamente. Al igual que en maíz, si se descuenta 12% de retenciones al trigo estadounidense, resulta un disponible a U$S 172/TN, un precio proyectado a productor en U$S 184/TN, y futuros a diciembre 24 y marzo 25 a U$S 180 y 187/TN respectivamente.

Puede decirse que el trigo local disponible se ubica U$S 78/TN por encima de Chicago, mientras los futuros diciembre 24 y marzo 25 locales se encuentran U$S 27 y 28/TN por encima de Chicago.

Conclusiones:

Argentina sigue con precios por encima de los precios internacionales, mientras las proyecciones productivas 24/25 muestran gran oferta de soja, igual oferta de maíz y algo más de oferta de trigo, con crecimientos muy magros en los consumos, lo que permite anticipar que la tendencia bajista internacional seguirá presionando sobre precios locales, motivo fundamental para avanzar en la planificación comercial del saldo 23/24 y de la futura 24/25.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios