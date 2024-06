Mamá de Bruno Gentiletti: “Que lo encuentren a Loan, no quiero otra familia viviendo en la incertidumbre”

La desaparición de Loan en Corrientes evoca inevitablemente la de Bruno Gentiletti en Rosario: la misma angustiante búsqueda, el temor creciente ante la falta de noticias sobre su paradero, y las versiones contradictorias que generan confusión. El dolor de imaginarlos lejos y desprotegidos se siente igualmente intenso en ambos casos.



Esta conexión reaviva la desesperación y la impotencia de Marisa Olguín, madre de Bruno, quien después de 27 años desde la desaparición de su hijo, expresa que "esto te carcome el cuerpo y el alma", subrayando así los efectos profundos de una experiencia tan traumática.

Sigue de cerca la búsqueda de Loan y ante el pedido de Radio 2 y Rosario3, accedió a compartir sus inquietudes y sentimientos a través de la palabra escrita.

“En estos casos, dar notas nos hace muy mal, estamos siguiendo momento a momento lo que pasa. Vemos que siempre pasa lo mismo, que se plantan huellas o cosas para distraer, que no se puede confiar en nadie. Y así el tiempo pasa y los chicos no se encuentran y es terrible. Nosotros hemos trabajado mucho en su momento para que esto no pasara. No cierran fronteras, no cuidan nada y hasta que llega el alerta Sofía, ya pasó todo”, lamentó.

“Yo sé que buscaron, pero siempre se llega tarde a todo”, insistió conmovida. “Que lo encuentren a Loan, no quiero que haya otra familia viviendo en la incertidumbre. Es horrible estar esperando”, manifestó.

“Parece que nuestra experiencia no le sirvió a nadie porque siguen haciendo las cosas mal”, destacó haciendo referencia a la lucha que encaró durante todos estos años, removiendo estructuras y poniendo la problemática en los escritorios más poderosos, pero, fundamentalmente, en la calle.

Loan es buscado desde el 13 de junio pasado

En ese sentido, profundizó: “El alerta Sofía es inmediato, cada vez que pasa algo así y vemos cómo se manejan, decimos ¿para qué nos expusimos, para qué viajamos tanto, hablamos con representantes para que hagan esto y lo otro? Cuando te necesitan te piden apoyo, para hacer una ley que después no la van a cumplir”, dijo y agregó al respecto: “Ayer veía cómo detenían y abrían los autos, ¿por qué no lo hicieron en el momento? En ese lugar tampoco se podía confiar en nadie. El alerta Sofía se activó recién al otro día, mandaron la búsqueda pero nada en las fronteras, nada de revisar los autos desde el primer momento, no dejar pasar a nadie. Ese era en el momento”.

Marisa comentó que algunas personas le consultaron si se había comunicado con los padres de Loan para solidarizarse. La mamá de Bruno fue contundente: “¿Para qué si no podemos ayudar? ¿Qué le vamos a decir? ¿Que hace años buscamos a nuestros hijos y no podemos encontrarlos y agregarles más dolor? No podemos ayudarlos, no sabemos cómo. ¿Qué le vamos a decir a ellos, que somos papás que hace veintipico de años que buscamos a nuestros hijos?”.

Para esta mujer que se pasó la vida siguiendo pistas que la llevaran al encuentro con su hijo perdido a los 8 años, lo único que puede hacer a favor de la familia Peña es simple: “Los ayudamos compartiendo su foto y rezando por Loan y para que esta familia no forme el grupo que formamos nosotros”.

¿Cuántas personas se buscan en Santa Fe?

Tal cual como sucedió con Loan, en la provincia santafesina, se perdieron tres chicos que aún son buscados, de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Derechos Humanos. Uno de ellos, es Bruno. Los otros son Axel Ledesma, desde 2008 y Maximiliano Sosa, desde 2015.

En 2020, se efectuó una reconstrucción de la imagen de Bruno, buscando el parecido más cercano al que tendría ahora, con 35 años.

Fuente: Rosario3 / Edición: LRD