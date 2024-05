Armstrong: la Dra. Barone fue al Concejo, habló sobre la campaña de hipertensión arterial, pero no respondió sobre el planteo del ex concejal Leonardo Rostagno

La Directora del SAMCo de Armstrong expresó que el próximo viernes estarán con personal de ese nosocomio en la esquina de García y Olivero por la mañana y también por la tarde, donde se les controlará la presión a los transeúntes; de esta forma se trabajará en prevención y en la toma de conciencia de dicha patología.

La Dra. Barone también fue consultada sobre el proyecto de Renovación por Armstrong, quienes solicitan una campaña de prevención sobre la intoxicación con monóxido de carbono: “Es importantísimo que se toquen estas temáticas aquí en el recinto y recordarlo todos los años al principio del invierno no está demás. Sabemos que la gente sigue usando el brasero, estufas eléctricas en los baños, calefactores sin tiro balanceado, y remarcar que puede ser nocivo para la salud o que se tengan ciertos cuidados, también es trabajar en prevención”, afirmó.

En la sesión del pasado 9 de abril, el ex- concejal Leonardo Rostagno, vecino de la ciudad, planteó con argumentos su descontento con el hospital armstronense, mencionó el robo cibernético de 9 millones, profesionales que no cumplen con su carga horaria, carencia de insumos, etc.. Anoche el medio Armstrong y Región consultó a Barone quien no quiso responder al respecto, simplemente expresó que "se encuentra a diario en el SAMCo y cualquiera puede plantearle sus problemas y si está en sus manos hará lo posible para resolverlo”

Fuente y foto: Armstrong y Región