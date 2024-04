Armstrong: Ex concejal se presentó en el Concejo e hizo apreciaciones negativas sobre el SAMCo

Leonardo Rostagno planteó sus argumentos al término de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante: «El hospital tiene muchísimas falencias. No son todos los enfermeros y médicos, pero hay un nivel extremadamente bajo; no hay insumos; hubo un faltante de 9 millones de pesos y ¿que paso? ¿alguien renuncio? ¿Se hizo algún sumario por esa falta de dinero?. ¿Qué paso con la obra de las nuevas habitaciones? Se cayo el techo y tuvimos la suerte de que nadie resultara herido».

Se le consultó si tuvo una situación en particular y el ex concejal respondió expresando que tuvo «un familiar directo, pero amigos y cientos de vecinos también tuvieron malas experiencias. Yo como armstronense vengo al concejo a pedir ayuda; a que se investigue, ya que hay profesionales que tienen incompatibilidad horaria, hay médicos que figuran están trabajando en el nosocomio local y en ese mismo momento están trabajando en clínicas privadas o clínicas de otras ciudades. Hay especialistas que no cumplen con las horas que están cobrando».

También afirmó que «en el hospital de Armstrong, hay superpoblación de empleados, el número es de 182, cuando -ejemplificó- hay 237 empleados municipales contando maestranza y administración. Es una locura se chocan ahí adentro. Si afinan las cosas, al menos se podrían comprar insumos. En Armstrong, año 2024, nosocomio de zona centro de la provincia, es una vergüenza estén pasando estas cosas”.

Fuente: Armstrong y Región // Edición: LRD

Video: Walter Musso- Cable Imagen Armstrong.