Convención Constituyente: Javier Meyer critica el manejo de fondos públicos

La Convención Reformadora trabajó sobre el Régimen Municipal
Lo hizo en el marco de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, donde cada bloque presentó sus proyectos sobre los artículos 106 y 107.
En una sesión de la comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, el intendente Meyer apuntó directamente contra las "cajas discrecionales"
En una sesión de la comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, el intendente Meyer apuntó directamente contra las "cajas discrecionales" que, según él, son manejadas por cámaras de senadores y diputados, las cuales, en su opinión, son utilizadas para subordinar a los intendentes y manejar la obra pública de manera selectiva.
Durante su intervención, Meyer enfatizó la necesidad de transparentar el manejo de los fondos y de destinarlos a las instituciones y servicios establecidos por el estado, como la salud, la seguridad, la educación y la obra pública. "Los recursos del Estado tienen que ir a las instituciones establecidas por el Estado [...] y no a la decisión de un sinvergüenza", declaró, manifestando su frustración como intendente al padecer esta situación a diario.
El intendente hizo un llamado a la honestidad en la política, instando a "laburar por un sueldo" en lugar de "repartir más plata", y aseguró que la gente debe saber la verdad sobre cómo se manejan los fondos que les pertenecen.
Las declaraciones de Meyer fueron respaldadas por la convencional Silvia Malfessi, quien lo describió como un ejemplo de "principios republicanos" y "respeto a las constituciones y las leyes". Malfessi elogió la gestión de Meyer en Las Rosas, destacando que, a pesar de haber asumido en una situación caótica, logró sanear las finanzas municipales, a tal punto que "tiene guardado el sueldo para su planta de personal para un año y medio".
La convencional Malfessi atribuyó este éxito a la honestidad, afirmando que el secreto de Meyer es "no chorear". En un tono crítico, señaló que la necesidad de establecer límites a los mandatos y la "ficha limpia" se debe a una "politiquería barata, berreta e inmonda que está inquistada en el poder".
Malfessi concluyó su intervención sosteniendo que el verdadero "meollo de esta reforma" es la posibilidad de la reelección inmediata del gobernador, y que, como en toda la historia de las reformas constitucionales, el elemento que realmente la mueve es el poder. De esta forma, sugirió que los otros puntos en discusión son secundarios.
El Intendente rosense y Convencional Reformador, Javier Meyer, criticó la reforma constitucional de Santa Fe y defendió su gestión en Las Rosas como modelo eficiente sin ampliar el gasto público.
El concejal de Las Rosas participó en la Audiencia Pública convocada por la comisión Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, de la Convención Constituyente de Santa Fe,
