Clima y siembra en Sudamérica

Sudamérica avanza sobre la campaña agrícola 23/24, con siembras demoradas por retraso de lluvias, pero proyecciones que hacen pensar en una campaña que dará suficiente volumen de granos a un mercado de granos atravesado por sequías y conflictos. La incertidumbre climática, ahora del lado de Sudamérica, tiene algunas certezas que la contrarrestan, datos y pronósticos a la orden del día.



Argentina: El mapa de la izquierda muestra abundante agua útil (aquella aprovechable para los cultivos) en el perfil de suelo de la zona del litoral y Bs As, más escasas las reservas para el sur de Santa Fe y Córdoba, y nulas reservas para el norte de Córdoba, Santiago del Estero y Salta, importantes zonas productivas. El pronóstico trimestral (mapa a la derecha), marca para todo el centro, norte y este del país, 40 a 55% de probabilidades de lluvias por encima de lo normal, solo el Noroeste argentino y cuyo proyectan altas probabilidades de lluvias inferiores a lo normal. Estos pronósticos son prometedores, aunque es sabido que el litoral argentino ya muestra complicaciones por excesos hídricos.



Fuente: Informe Agro meteorológico semanal 13/11/2023.

El avance de siembra de maíz de primera, un tercio de la producción nacional, alcanza casi 25% de la superficie destinada a este cereal para la 23/24. Según la Bolsa de Cereales de Bs As, casi 90% de lo implantado se encuentra en estado normal a bueno. La mayor área sembrada tuvo lugar en Bs As, Entre Ríos y Santa Fe. En cuanto a soja, se ha avanzado sobre más de 6% de la superficie proyectada, siembra adelantada respecto al año pasado a igual fecha. Las provincias donde tienen lugar los primeros lotes son Buenos Aires, Sur de Santa Fe y Córdoba, Entre Ríos, norte de La Pampa y San Luis, algunas zonas aún muy limitadas por déficit hídrico, que mejoraran sus perspectivas a medida que las lluvias lleguen.



Argentina, según el último reporte de oferta y demanda mundial de granos del USDA, tendrá un protagonismo del 4,5% en la producción mundial de maíz y 12% en la de soja, así como se proyecta una participación de 20,5% en la exportación de maíz y más de 33% en la exportación de harina de soja. Aún hay camino por recorrer en labores de siembra, implantación, y las lluvias, a tiempo o fuera de tiempo, afianzaran estas proyecciones semana a semana.



Brasil: Según el USDA, Brasil tendría en la presente 23/24 un protagonismo superior al 40% y 58% en producción y exportación mundial de soja y de casi 11% y 28% en producción y exportación mundial de maíz. Para que esto ocurra es necesario un aporte de 129 millones de toneladas de maíz y 163 de soja en producción, no del todo en coincidencia con las proyecciones de la CONAB, organismo oficial de seguimiento de producciones agrícolas en Brasil, que proyecta 162,4 millones de toneladas de soja y 119 millones de maíz.



Fuente: Instituto Nacional de Meteorología de Brasil - INMET



Octubre y noviembre son para Brasil meses de fuerte siembra de maíz temprano, y el último trimestre del año son meses de siembra de soja en este país. El clima en Brasil no ha sido el óptimo para estos meses claves de siembra, en los primeros dos mapas se observa la precipitación acumulada entre septiembre y octubre, y se marcan los estados que aportan más del 60% de soja y maíz en Brasil. Se observa que los estados del centro este de Brasil han recibido menos acumulados de lluvias que los del sur. En los segundos dos mapas, se observa a la izquierda la previsión de lluvias para el mes de noviembre, y en el de la derecha la probabilidad de lluvias por encima de lo normal (celeste) y debajo de lo normal (amarillo). Los estados del norte, responsables de 6% a 8% de maíz y soja en este país, son los más perjudicados por lluvias escasas y probabilidades de lluvias inferiores a lo normal, aunque mato groso y algunas zonas de Goiás y Minas Gerais, de los estados más productivos en Brasil, también muestran riesgo de lluvias inferiores a lo normal. Es por esto que los ajustes de la CONAB apuntaron a menor área de siembra y rendimientos para maíz temprano y de tercera, mientras sostuvo e incremento área de siembra de maíz de segunda y soja.



A la fecha, 46% del maíz de primera ya está sembrado, muy retrasado respecto a 54% sembrado el año pasado a estas fechas, debido a falta de lluvias las semanas previas. Soja, por el mismo motivo, lluvias inferiores a las esperadas en muchas zonas productivas, menos del 58% está sembrado, versus 66% el año pasado a estas fechas.



Mercados: Los mercados internacionales muestran niveles de precios sostenidos para soja y maíz, con bajas

debido al informe del USDA de la semana pasada, que fueron contrarrestadas esta semana ante las condiciones climáticas de Brasil, esto hace ver las curvas de precios internacionales con expectativas alcistas en el corto plazo, mientras los futuros locales para la nueva cosecha mostraron subas para todas las posiciones. El maíz se sostiene en torno a U$S 190 y 180/TN para el temprano y tardío respectivamente, mientras la soja se sostiene entre U$S 345 y 350/TN para.



Conclusiones: La campaña está en sus inicios, los riesgos climáticos, con pronósticos a la vista, no garantizan

provisión suficiente tanto en Brasil como en Argentina, por tanto, lo que resta de noviembre y el último mes del año, mostraran rasgos de volatilidad alcista, que pueden ser aprovechados para avanzar sobre coberturas futuras con herramientas comerciales flexibles a la suba, para elevar los pisos de venta en soja y maíz. Siempre el panorama macro ayuda a ver dónde está posicionada la campaña, pero el micro, o, mejor dicho, el panorama tranquera adentro, debe marcar el norte a través de precios objetivos, según proyecciones de rendimiento lote a lote.



Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios