Preparados para seguir descontando en lo desconocido

Procacitto Racing ultima detalles para presentarse en Buenos Aires junto a su piloto Pablo Ortega, en lo que será la novena fecha del Turismo Nacional Clase 2. Este año, la fecha será también especial en el ‘Oscar y Juan Gálvez’, pero con la salvedad de que se correrá en el circuito 12, y el ingreso general al público será a cambio de un alimento no perecedero.

En 2022, Buenos Aires fue sede de la Carrera de los 200 Pilotos, que el Procacitto Racing dominó con Ignacio al volante compartiendo el Volkswagen Gol con Martín Badaracco. Desde lo deportivo, este año se dispuso que será una fecha habitual, pero lo no común será transitar el circuito más veloz del autódromo, que el TN no utiliza oficialmente desde 1976. Por ende, los equipos y pilotos no tienen experiencia suficiente como para predecir demasiado, y hasta las salidas a pista, se evalúan alternativas de puesta a punto. Ignacio Procacitto y Pablo Ortega, deberán mancomunarse para lograr que el auto sea rápido, iniciando el último tercio de campeonato.

“Estamos terminando de armar todo, porque hubo mucho trabajo aunque no parezca. Un golpe que tuvimos en la clasificación hizo que revisemos absolutamente todo como para tratar de caer al circuito sin mayores inconvenientes, y así trabajar en la puesta a punto. Será un circuito nuevo para todos los equipos y esperemos seguir sumando”, explicó ‘Nachi’ Procacitto.

Por su parte, Ortega destacó: “Estamos con intriga de saber cómo puede ser y cómo va a andar el auto en el circuito 12. Es todo nuevo para nosotros, y sabemos que hay pilotos de la Clase 3 que conocen el circuito, y por los videos que vi, llamará muchísimo la atención. Para mí va a ser una carrera súper entretenida también, donde habrá que cuidar mucho el auto, estaremos a una alta velocidad permanente. Cuando nos reunamos en el autódromo vamos a evaluar la estrategia para afrontar el fin de semana”.