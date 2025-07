Octavos de final: Almafuerte eliminado por penales

El Porvenir venció por penales y eliminó a Almafuerte

Almafuerte igualó 1 a 1 con El Porvenir en el tiempo reglamentario, con goles de Lencina (CAA) y Benítez (CAEP), pero cayó 2-4 en la definición por penales. Para El Porvenir convirtieron Ferreyra, Sánchez, Astrada y Benítez; Leiva y Mora marcaron para Almafuerte, mientras que Fabrichini y Beloqui fallaron sus tiros.

Octavos de final: resultados completos

En los demás encuentros:



. San Jerónimo superó 2 a 1 a Argentino con un doblete de Fonseca, mientras que Monserrat descontó.

. Unión de Villa Eloísa venció 1 a 0 a Campaña con gol de Zárate de penal. Hubo tres expulsados en Campaña y uno en Unión.

. Sport empató 2 a 2 con Defensores (goles de Ferreyra y Romero para Sport; Wlasiczuk y Borini para Defensores) y ganó 6 a 5 en los penales.

Así se jugarán los cuartos de final

El sábado 20 de julio se disputarán los siguientes cruces a partido único:

Carcarañá vs. El Porvenir,

Sportivo vs. Unión Villa Eloísa,

ADEO vs. San Jerónimo,

y Montes de Oca vs. Sport.