La necesidad de un cambio, tipo de cambio y mercado de granos

El viernes pasado el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) emitió un nuevo informe de

“Oferta y Demanda mundial de granos”, lo que afectó parcialmente los precios internacionales en el corto

plazo. El domingo pasado, los argentinos emitieron su voto, que resultó en una fuerte voz que pide un

cambio, y el lunes post elecciones el mercado local de divisas profundizó cambios en el tipo de cambio, que

afectaron al mercado local de granos. La incertidumbre mezclada con vientos de cambios, trajo preguntas

respecto a que decisiones tomar en el corto plazo frente a un mercado que cambia minuto a minuto.



* USDA y producción estadounidense:

El informe de Oferta y Demanda de granos que el USDA emite mensualmente, mostró recortes productivos

mundiales 23/24 en soja, maíz y trigo, los dos primeros con fuerte protagonismo de Estados Unidos en los

recortes. La demanda mundial de granos, también fue recortada para estos tres principales productos, lo

que trajo ajustes no tan pronunciados en los stocks finales del mundo, y el mercado lo tomo como bajista. Si

a estos se suma que la condición de la soja y maíz estadounidense, con casi todo lo implantado ya en

floración, mejora semana a semana, con 59% de la superficie buena a excelente, versus 58% y 57% el año

pasado para soja y maíz respectivamente, tenemos expectativas de rendimiento al menos normales para

este año. El mercado internacional, desde el punto de vista fundamental, se encuentra en leve calma para el

corto plazo, y esto se reflejó en la baja de precios internacionales, que se sostienen en un escalón inferior

respecto al año pasado a estas fechas.



* Tipo de cambio local:

Luego de un domingo de elecciones PASO en Argentina, el lunes 14 de agosto, se estableció un tipo de

cambio del Dólar oficial mayorista, casi 22% por encima de su última cotización el viernes anterior. El Dólar

mayorista pasó de $287,35 a $349,95/U$S de viernes a lunes. La expectativa, según los anuncios oficiales, es

la de un tipo de cambio de Dólar mayorista (al que se liquidan las materias primas), sin cambios hasta

octubre, lo que pone el panorama devaluatorio en una meseta a corto plazo.



 *Tasa de interés de plazos fijos a 30 días:

La tasa efectiva anual de interés para depósitos a 30 días, paso de 154,28% a 208,4%, lo que pone a repensar

la conveniencia de guardar grano, a la espera de subas, o liquidar y depositar a plazo fijo.



 *Mercado de granos:

Considerando las bajas internacionales del precio de granos y los ajustes macroeconómicos locales, hay que

pasar en limpio lo que esto significa en término de precios y poder adquisitivo de las liquidaciones.

Soja: El disponible pasó de $110.000 a 125.000/TN, una suba del 13,6% en PESOS. En Dólares pasó de U$S

385 a 357/TN, una baja del -7,3%. El valor del futuro noviembre 23 y mayo 24 tuvo leves subas, a diferencia

del disponible, pasando de U$S 360 a 360,5/TN y de U$S 320,5 a 324,9/TN respectivamente. El disponible la

semana pasada tenía, claramente, mayor poder de compra de insumos que el disponible actual, mientras el

poder de compra de bienes de consumo, habrá aumentado o disminuido según la aceleración de la

actualización de precios del mercado minorista al iniciar esta semana.



Maíz: El disponible pasó de $61.000 a 63.100/TN, una suba del 3,4% en PESOS. En Dólar maíz pasó de U$S

178 a 186/TN, una suba de 4,5%, pero en Dólar oficial pasó de U$S 212,3 a 180,3/TN, una baja del -15%. El

valor del futuro diciembre 23 y abril 24 tuvo bajas, pasando de U$S 186 a 182,8/TN y de U$S 182 a 179,8/TN

respectivamente. El poder de compra de insumos se refleja en equivalente a tipo de cambio oficial, por lo

que bajo notablemente de la semana pasada a la presente, al igual que el poder de compra de bienes de

consumo, al tener un salto de suba en PESOS muy inferior al que la mayor parte de las subas en el mercado

minorista al iniciar esta semana. Esto pone al maíz en consideración respecto a continuar o frenar sus

liquidaciones.



Trigo: El disponible pasó de $77.600 a 87.500/TN, una suba del 12,7% en PESOS. En Dólares pasó de U$S 270

a 250/TN, una baja del -7,4%. El valor del futuro diciembre 23 y marzo 24 tuvo leves bajas, pasando de U$S

234 a 233/TN y de U$S 236,5 a 334,5/TN respectivamente. El disponible la semana pasada, al igual que soja

y maíz, tenía mayor poder de compra de insumos que el disponible actual, mientras el poder de compra de

bienes de consumo depende del nivel de actualización de precios del mercado minorista al iniciar esta

semana, respecto a la suba en PESOS de este cereal.



Conclusiones: La necesidad de un cambio se expresó en las urnas, mientras los ajustes macroeconómicos de

inicios de semana, muestran parte del costo que requerirán esos cambios. El mercado internacional de

granos se muestra bajista, mientras el local también mostró bajas en general para los precios disponibles y,

salvo soja, también para los futuros de corto y mediano plazo. Hoy, el mercado de grano muestra menor

poder adquisitivo que el de la semana pasada, tanto para la compra de insumos como de bienes de

consumo. A nivel financiero, las actualizaciones de tasas versus la quietud proyectada en el tipo de cambio

mayorista, invita a considerar la ventaja de esperar subas en el precio de granos versus la ganancia de corto

plazo de depositar liquidaciones a plazo. Los cambios abruptos exigen cada vez más conocimiento para

gestionar la comercialización de granos, a fin de proteger el poder adquisitivo de una cosecha estrecha, que

debe maximizar sus resultados a la espera de la futura 23/24.



Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios