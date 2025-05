La planificación comercial comienza con el presupuesto de cada campaña, que generalmente se da en medio de la cosecha de la campaña anterior, lo que representa un desafío para administrar el tiempo que permita, durante la cosecha, planificar la nueva siembra. Así, en plena trilla de soja y casi finalizado el maíz temprano, trascienden las intenciones de siembra de cereales de invierno para la 25/26, aparecen los primeros números del presupuesto y expectativa de rentabilidad según este y precios futuros a cosecha.

El presupuesto

La zona triguera de Argentina está distribuida en todo el territorio centro norte del país, y se concentra más del 60 % de la superficie de siembra entre la zona núcleo, Buenos Aires y La Pampa. Los rendimientos y tecnología aplicada son muy variados, por tanto, el presupuesto sobre el que se basa este informe representa un planteo productivo de trigo en zona núcleo, aunque el análisis puede ser extrapolado para la gestión de cualquier otra zona.

Los costos directos, en este caso del trigo, son los que se relacionan directamente con este cultivo, pudiendo dividirse en cuatro partes, costos de implantación, donde se incluyen labores de siembra y cuidado de cultivos, semillas e insumos, costos de alquiler, costos de comercialización, que incluye flete, comisiones, etc., y costos de cosecha.

En el gráfico puede verse la proporción que representa, según precios al 06/05/2025, los diferentes componentes del costo directo para el trigo 25/26. Los costos de implantación, 46 % del total, son los más elevados, y dentro de estos es la fertilización el insumo de mayor impacto, en segundo lugar, la semilla fiscalizada y en tercero el costo de labores es el motivo por el que, cuando la rentabilidad del trigo no es promisoria, se ajusta bajando tecnología de implantación, lo que redunda en menor productividad para el país.

El costo de alquiler considera la mitad del costo de arrendamiento en quintales fijos de soja, que para zona núcleo varía entre 14 y 22 quintales por hectárea, según potencial de rendimiento de cada lote. Para este planteo se considera un alquiler de 16 qq/ha, a pagar por trigo 8 quintales de soja. A precio actual de futuro de soja mayo 2025, este costo impacta sobre 27 % de los costos directos totales.

La comercialización y cosecha suman otro 27 % del total, los costos abordados por el trigo 25/26 una vez cosechado, en función del rendimiento por hectárea, en este caso se aplica tecnología para alcanzar rendimientos promedio de 40 qq/ha.

Considerando el precio actual del futuro MATBA-ROFEX de trigo diciembre 2025, U$S 200/TN, pueden traducirse todos estos costos a quintales de trigo por hectárea, y resultan en 41 qq/ha de trigo, 19 quintales se lleva implantación, 11 alquiler, 7 comercialización y 4 la cosecha.

Rendimientos y precios de indiferencia

Del presupuesto anterior surge el ajustado a nulo margen de error que tiene el trigo esta campaña a estos precios futuros, dado que el potencial productivo de zona núcleo va de 30 a 47 qq/ha, según promedios de las últimas campañas. Es importante entonces conocer el rendimiento y precio de indiferencia del trigo 25/26, para este modelo productivo.

Rendimiento de indiferencia es el rendimiento al que, a los precios futuros de trigo, diciembre 2025, logran pagarse todos los costos directos, resultando en ganancia cero, lo que se conoce vulgarmente como salir hecho. Precio de indiferencia es el precio al que debería venderse el trigo para, a los rendimientos presupuestados, en este caso 40 qq/ha, resulte en ganancia cero y pago total de costos directos.

Según los cálculos realizados, el rendimiento de trigo 25/26 de indiferencia en campo alquilado con un trigo de U$S 200/TN es de 41 qq/ha, mientras el precio de indiferencia con un rendimiento de 40 qq/ha es de U$S 204/TN. Todo muestra que, de no cambiar la tendencia actual de precios futuros, la siembra de trigo estará destinada a subsidiar parte del alquiler del cultivo de segunda y trasladar dólares bajo tierra desde la siembra a la cosecha.

Rentabilidad y planificación comercial

Así como se calculan los rendimientos y precios de indiferencia, apuntando a conocer la demanda básica del cultivo para no perder capital, puede calcularse la rentabilidad objetivo del cultivo, partiendo de un ingreso bruto que, en función de los costos directos, permite una rentabilidad en dólares suficiente como para asumir el riesgo de sembrar trigo en la 25/26.

Considerando tasas anuales en dólares mínimas del 10 % anual, da como resultado un margen bruto igual al 10 % de los costos directos. Con este dato se procede a calcular el precio y rendimiento de indiferencia para lograr ese margen bruto. Usando los datos del modelo planteado, el rendimiento objetivo al precio futuro actual, U$S 200/TN, resulta en 46,4 qq/ha, mientras el precio objetivo a rendimientos de 40 qq/ha resulta en U$S 226/TN.

Conociendo estos números pueden plantearse los primeros pasos de la planificación comercial. Proponer a corto plazo, en pre siembra, tomar coberturas de precios futuros a diciembre 2025 por una determinada proporcion de la cosecha esperada, una vez los precios futuros suban por encima de U$S 220/TN, de no ocurrir estos precios, evitar tomar coberturas o canjes a precios inferiores a U$S 220/TN.

Cabe aclarar que este informe plantea una situación ejemplo que no representa una recomendación, sino una invitación a cada agroempresa a generar presupuestos con costos y rendimientos potenciales propios, a fin de responder al interrogante de cuales son los precios y rendimientos de indiferencia para lograr renta cero, y cuales son los precios y rendimientos objetivos para lograr la rentabilidad propuesta, según objetivo para la presente campaña.

Conclusiones

En la línea de largada de una nueva campaña, es fundamental confrontar los costos productivos con los precios futuros para el trigo 25/26. Conocer la demanda mínima de rendimiento y precio del cultivo para costear su producción es fundamental para poner números al riesgo que representa sembrar trigo esta campaña.

Los mercados de granos atraviesan una fuerte volatilidad internacional, y es probable recibir oportunidades de precios en el corto y mediano plazo, éstas solo serán aprovechadas por quienes gestionen presupuestos atados a una planificación comercial para tomar decisiones.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios