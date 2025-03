Márgenes ex ante y ex post

Los costos productivos, precios y cultivos recorren un camino que comienza desde la decisión de sembrar y termina cuando se comercializa el último grano de cada cosecha. El ejercicio más frecuente es la presupuestación de costos, precios y rendimientos, previo a la siembra. No es tan frecuente, sin embargo, repetir el ejercicio una vez lograda la cosecha ni al finalizar su comercialización, lo que limita la oportunidad de corregir decisiones a futuro y ajustar herramientas de gestión para sumar rentabilidad.

Margen Bruto ex ante

Los márgenes de soja, maíz y trigo 24/25 calculados entre abril y julio 2024, fueron desarrollados con precios futuros a cosecha 24/25 que resultan similares a los actuales: U$S 300/TN soja mayo y julio 2025, U$S 180/TN maíz abril 2025, U$S 175/TN maíz julio 2025, y U$S 220/TN el trigo diciembre 2025. Con costos de implantación en torno a U$S 290/ha para soja de primera, U$S 240/TN para soja de segunda, U$S 540/ha para maíz temprano, U$S 500/ha para maíz tardío, y U$S 500/ha para trigo, se calcularon los márgenes 24/25 ex ante, suponiendo rendimientos promedio para zona núcleo.

En la siguiente tabla pueden verse los costos de alquiler, expresados en quintales de soja por hectárea. Costos de implantación, comercialización y flete, considerando en este último distancias a 200 km del puerto. Precios futuros y rendimientos promedio de zona núcleo. Los márgenes resultantes son positivos en el caso de soja y maíz temprano, y negativos en el caso de maíz tardío y trigo. Se calcula además una medida de rentabilidad sobre el margen bruto, resultado del cociente entre margen bruto y costos directos.



Por último, los precios de indiferencia calculan cuál es el precio mínimo necesario para, al rendimiento promedio resultar en márgenes de U$S 0/ha, y los rendimientos de indiferencia calculan, a los precios futuros planteados, que rendimiento se necesita para lograr márgenes de U$S 0/ha, lo que vulgarmente se conoce como “salir hecho”.

Margen Bruto ex post:

Con el trigo 24/25 cosechado y comercializado en más del 50% de la producción, la cosecha del maíz avanzando en casi 14% de la superficie e iniciando la cosecha de los primeros lotes de soja, es posible retomar el cálculo de márgenes y simular resultados ex post.

Sosteniendo costos de alquiler e implantación sin cambios, se ajustan rendimientos respecto a lo ocurrido en la campaña hasta ahora. Se ajustan precios, en el caso de trigo, promediando el disponible al que fue vendido el 50% de la cosecha, U$S 200/TN, y en soja y maíz se toman los precios futuros a la fecha. Se actualizó también el costo de fletes, considerando tarifas 2025. Los márgenes de trigo resultaron peores que lo calculado el año pasado, y el resto de los márgenes resulta positivo, aunque en el caso de maíz tardío es muy delgada la línea que lo separa de márgenes negativos.





Sensibilidad y resistencia del margen

Los precios de indiferencia observados en esta segunda tabla muestran la sensibilidad de los márgenes calculados, y el riesgo al que está expuesto el volumen de granos que aún no ha sido comercializado ni ha recibido cobertura de precios. Se observa que la soja de primera y segunda resistiría, para esta matriz de costos en particular, bajas de U$S -30 y -50/TN en caso de darse los rendimientos propuestos, maíz temprano podría atravesar bajas de casi U$S -20/TN, mientras el tardío solo de U$S -2/TN. Trigo, con un actual precio disponible de U$S 217/TN, aún sigue por debajo del precio necesario para pagar todos los costos y no perder, lo que muestra la sensibilidad de este cereal, tan discutido en pre campaña, con superficie de siembra en riesgo de seguir achicándose hacia la 25/26.

Conclusiones:

Volver sobre los márgenes 24/25, actualizando precios y rendimientos, nos brinda la oportunidad de confrontar los resultados con los actuales precios de cobertura y avanzar en la toma de decisiones, limitando el riesgo de bajas y protegiendo rentabilidad.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro Negocios