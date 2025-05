Principio de incendio en vivienda de Las Rosas fue controlado rápidamente

Principio de Incendio en Vivienda de Las Rosas Controlado por Moradores y Bomberos

Un llamado de alerta movilizó a los bomberos de Las Rosas ante un principio de incendio declarado en el interior de una vivienda. El incidente, que tuvo lugar en la cocina de la propiedad, fue inicialmente controlado por los propios moradores, según informaron las autoridades.

El foco ígneo se originó, aparentemente, en una sartén, lo que provocó que las llamas alcanzaran unas cortinas cercanas. "Sí, efectivamente recibimos un llamado de nuestra central de despacho haciendo referencia sobre un principio de incendio en el interior de una vivienda, en el sector de la cocina", explicó Diego Balán, Jefe del Cuerpo Activo de bomberos voluntarios local.

Rápida Respuesta y Control de la Situación

Tras la alerta, el personal de bomberos se dirigió rápidamente al lugar. "Una vez que convocamos al personal y nos hicimos presente en el lugar, pudimos constatar que el mismo se habría desarrollado sobre la cocina, por medio de una sartén, y bueno, y eso habría provocado, habría producido que tomaran unas cortinas de fuego", detalló Balán.

Afortunadamente, la rápida acción de los habitantes de la vivienda fue crucial para evitar una mayor propagación del fuego. "Pero bueno, fue rápidamente controlado por los moradores, y bueno, en este momento estamos realizando, como siempre, la tarea de ventilación y tratar de sacar todo lo que son los gases y demás del interior de la vivienda", añadió el bombero.

Sin Heridos y Daños Materiales Acotados

Una de las noticias más positivas del incidente fue que no se registraron personas heridas. "No, estamos todavía trabajando, pero por lo que me refiere el personal que ingresó, estaría circunscripto a lo que era la cocina y una cortina", confirmó Balán al ser consultado sobre posibles víctimas o daños mayores.

Además, al llegar al lugar, los bomberos se aseguraron del bienestar de los residentes. "También al arribo consultamos a las personas que se encontraban y nos dijeron que estaban todas bien, que habían podido evacuar rápidamente, así que por eso no convocamos al servicio de emergencia del hospital, porque bueno, no habría personas lesionadas", precisó.

En la operación, participaron dos dotaciones de bomberos, sumando un total de 14 efectivos.

Periodista: Juan Manuel López - Renacer Regional FM