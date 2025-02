Brigadista de Los Cardos participó del combate a incendios forestales en zona de El Bolsón

Brigadistas santafesinos fueron desplegados en esa zona montañosa de Neuquén, afectada por incendios forestales de gran magnitud, donde trabajaron arduamente durante una semana para contener el fuego. El operativo incluyó a 40 personas entre brigadistas, personal de comando y comunicaciones.

El operativo se puso en marcha el 7 de febrero cuando los brigadistas partieron hacia la zona afectada, donde fueron instalados en Junín de los Andes. Posteriormente, el viernes siguiente se sumó un relevo de 20 personas más. La labor se extendió por aproximadamente 11 días, considerando los viajes de ida y vuelta.

Gerardo Soriano, Jefe de Bomberos de Los Cardos y uno de los brigadistas que participó del operativo describió la situación como "desoladora". “He tenido varias intervenciones de esta magnitud, pero te digo que es desolador llegar y encontrar la destrucción que están haciendo los incendios en esa zona”, expresó.

Dificultades por las condiciones del terreno

La tarea principal fue contener el fuego, ya que extinguirlo por completo resultaba complicado debido a las condiciones del terreno y el clima. “Hay partes donde se podía entrar y trabajar e ir extinguiéndolo, y hay partes que el clima no te lo deja. Además, el terreno montañoso no permite el acceso en algunas áreas y no se puede arriesgar la vida del personal”, explicó el brigadista.

En estos casos, se opta por contener el incendio en los límites donde es posible trabajar de manera segura, a la espera de que el fuego llegue hasta esas líneas de control, donde finalmente puede ser extinguido.

Pérdidas ambientales incalculables

Las consecuencias ambientales de los incendios son devastadoras. “Las pérdidas son enormes en tema de forestación. Hay árboles autóctonos de 300 años que se han perdido. Recuperar todo eso es una pérdida invalorable”, lamentó Gerardo.

Tras la intensa labor en terreno, los brigadistas regresaron a sus hogares y actualmente se encuentran en período de descanso, aunque permanecen en alerta ante cualquier requerimiento de intervención futura. “Nosotros pertenecemos a la Brigada Forestal de la Provincia y estamos a presto a lo que nos soliciten”, concluyó el brigadista.