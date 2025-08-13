Incendio de pastizales alteró el tránsito en Ruta 91 y Autopista

Otros dos despistes en autopista por lluvia
Dos automós se salieron de la calzada por aquaplaning en la autopista Rosario-Córdoba cerca de Cañada de Gómez. No hubo heridos.
El incendio, que generó una densa columna de humo, obligó a cortar la Ruta 91 y a desplegar operativos de seguridad en la Autopista N9-Rosario-Córdoba.Bomberos13 de agosto de 2025Las Rosas Digital
Un incendio de pastizales en la intersección de la Autopista y el acceso a la Ruta 91 generó una emergencia que requirió la intervención de dos dotaciones de bomberos. El fuego, reportado a las 15:08 hs, provocó una densa columna de humo que obligó a cortar por completo el tránsito en la Ruta 91 debido a la falta de visibilidad.
Para garantizar la seguridad vial, personal de Policía Vial y Corredor Vial trabajó en la Autopista, mientras que la Policía de Cañada de Gómez reguló el tránsito en el puente de la Ruta 91.
Una unidad forestal de los Bomberos Voluntarios de Cañada de Gómez y una de los Bomberos Voluntarios de Correa trabajaron en conjunto durante una hora y media para controlar y extinguir las llamas, logrando restablecer la normalidad en la zona.
Dos automós se salieron de la calzada por aquaplaning en la autopista Rosario-Córdoba cerca de Cañada de Gómez. No hubo heridos.
Una maestra oriunda de Barrancas resultó herida este viernes por la mañana tras protagonizar un fuerte choque frontal. Fue hospitalizada.
Una sucesión de siniestros viales en jurisdicción de Cañada de Gómez generó demoras y activó a los servicios de emergencia este miércoles por la noche.
Un colectivo de la empresa Güemes se incendió en su parte trasera este martes por la noche en la Ruta Nacional 34, en el tramo entre Cañada Rosquín y Casas. A pesar de las grandes llamas, no se reportaron heridos.
Un Volkswagen Trend quedó totalmente calcinado entre Las Rosas y Bouquet; el conductor logró escapar a tiempo.
Una camioneta tumbó en solitario en la madrugada del domingo a la altura del kilómetro 91 de la Ruta Nacional 34, cerca de San Genaro, resultando heridas dos personas.
El incidente vial se registró durante la madrugada de hoy , aproximadamente a dos kilómetros de nuestra ciudad.
Dada la presencia del personal y equipos de Vialidad Nacional se provoca la reducción de un carril, con paso alternado, coordinado con la colaboración de la comuna de Villa Eloísa.
La Policía de Investigaciones capturó al autor de los disparos ocurridos días atrás en la esquina de Paraguay y Julio A. Roca, a partir de imágenes nuevo sistema de videovigilancia municipal cañadense.
El joven futbolista de Las Rosas logró el campeonato de la Liga de Casarense con su equipo, teniendo buen rendimiento y versatilidad en el campo de juego.
Hallan un ejemplar muerto entre Totoras y Serodino, un hecho que destaca la problemática de la pérdida de hábitat y la importancia de la precaución al conducir para proteger a los animales.