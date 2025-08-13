Incendio de pastizales alteró el tránsito en Ruta 91 y Autopista

Un incendio de pastizales en la intersección de la Autopista y el acceso a la Ruta 91 generó una emergencia que requirió la intervención de dos dotaciones de bomberos. El fuego, reportado a las 15:08 hs, provocó una densa columna de humo que obligó a cortar por completo el tránsito en la Ruta 91 debido a la falta de visibilidad.

Para garantizar la seguridad vial, personal de Policía Vial y Corredor Vial trabajó en la Autopista, mientras que la Policía de Cañada de Gómez reguló el tránsito en el puente de la Ruta 91.

Una unidad forestal de los Bomberos Voluntarios de Cañada de Gómez y una de los Bomberos Voluntarios de Correa trabajaron en conjunto durante una hora y media para controlar y extinguir las llamas, logrando restablecer la normalidad en la zona.



