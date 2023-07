En la previa del USDA, oportunidad de subas 23/24

El mercado de granos no recupera niveles de precio a nivel local, aunque se muestra alcista a nivel

internacional. Este miércoles se difundirá un nuevo informe de Oferta y Demanda Mundial de granos, del

Departamento de Agricultura de Estados Unidos, informe que tendrá ajustes de superficie de siembra de

soja y maíz 23/24. El clima, como se desarrolló en el informe de la semana pasada, marca el pulso de los

precios en el corto plazo, e interesa seguirlo de cerca para tomar coberturas ante oportunidad de subas.

El informe semanal de estado de cultivos estadounidenses mejoró la condición del maíz 23/24 en ese país,

pasando de 51% a 55% en estado Bueno-Excelente, y de soja, pasando de 50% a 51% en estado bueno excelente. A pesar de esta mejora en el corto plazo, con 22% del maíz y 39% de soja en floración, el estado

de los suelos no es óptimo. En el mapa se observa la mayor proporción de suelos de los estados productivos

en diferentes grados de sequía, donde la ocurrencia o no de lluvias en el corto plazo determinará mejora o

avance de sequía.

En el siguiente mapa se observa la imagen satelital de nubes sobre Estados Unidos. El pronóstico a cinco días

marca la baja o nula probabilidad de precipitaciones en gran área del Sur y Este de Estados Unidos, lo que

hará que la sequía persista. Sin embargo, también se esperan lluvias importantes en el medio oeste de

Estados Unidos, con 25 a 70 mm de agua a partir del miércoles, lo que podría mejorar parte de la zona

productiva.

Lo cierto es que los precios en Chicago se mueven en dirección lateral alcista para maíz y alcista para soja,

muy similar al movimiento local de precios.





El informe del USDA de este miércoles traerá, como es habitual, movimientos bruscos de precios, con

posibles subas ante ajustes de menor nivel productivo, principalmente de soja, cuyo estado de cultivos es

delicado, y es sabido que la superficie de siembra en USA es inferior a la proyectada al inicio de la campaña

23/24.

Subas de corto plazo para la soja 23/24, que pongan los futuros mayo 24 en torno a U$S 340/TN y al maíz

abril 24 en torno a U$S 200/TN, son valores para activar coberturas hacia la próxima cosecha. En cuanto a

los precios disponibles y futuros de corto plazo, las mejoras debieran ser muy importantes para activar

decisiones, por lo que se recomienda seguir a la espera de un cambio de tendencia en el corto plazo, o cubrir

precios hacia noviembre y diciembre para soja y maíz 22/23, cerrando valores en Dólares con mejoras hacia

U$S 390 y 200/TN respectivamente.



Conclusiones: Semana para seguir de cerca el mercado de granos, los precios disponibles más resistentes a

subir, pero posibilidades de suba para los futuros 23/24 de soja y maíz, activados por el mercado climático

internacional y ajustes en la oferta esperada desde Estados Unidos, a publicar por el USDA. Aprovechar la

volatilidad alcista que podría tomar ritmo posterior a la publicación de ese informe de Oferta y Demanda

mundial de granos.



Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios