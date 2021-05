Trigo y Maíz 21/22: hablemos de costos y precios

Mientras más del 90% de la producción argentina de soja y su complejo de subproductos industrializados, son exportados, del total de maíz y trigo producidos en el país, se exporta el 75% y 60% respectivamente, y el resto, 25% del maíz y 40% del trigo, son usados dentro de Argentina en el agregado de valor. Estos dos cereales, a su vez, son los que requieren de mayor inversión en insumos, principalmente fertilizantes, que condicionan el potencial productivo de cada hectárea sembrada. Veamos entonces, frente a un contexto de precios altos, cuál es el impacto de los costos de fertilizantes hacia la 21/22, para tomar decisiones hoy, hacia la cosecha de mañana.

La siembra de trigo y maíz exigen una inversión de aproximadamente 300 kilos por hectárea de diferentes fertilizantes, para planteos con tecnologías promedio y de punta en zona núcleo, a diferencia de la siembra de soja, que no supera los 100-110 kilos de fertilizante. La soja, con la habilidad de asociarse simbióticamente a bacterias del suelo, las que usan sus raíces y colaboran con tomar nitrógeno del aire, nutriendo al cultivo, requiere aproximadamente un tercio de la inversión en fertilizante, respecto al requerido por los otros dos cereales. Es entonces importante centrar la atención en cómo ha cambiado el valor de los fertilizantes en los últimos años, respecto al cambio del valor de los cereales, proyectado hacia la cosecha 21/22.

Fertilizantes más usados en el cultivo de maíz, soja y trigo, precios 18/19 versus 21/22:

Urea granulada: En enero de 2018 cotizaba en torno a U$S 430/TN, mientras hoy cotiza U$S 540/TN, un aumento superior al 25% en Dólares.

Superfosfato Simple: En 2018 a U$S 290/TN, hoy U$S 310/TN, una suba de casi 7%.

Fosfato Mono Amónico y Di Amónico: En 2018 a U$S 520/TN, hoy a U$S 700/TN, sube casi 35% en Dólares.



Precios futuros de cosecha 21/22, al 07/05/2021, comparado a precios de cosecha 18/19:

Soja: A mayo 2019 U$S 225/TN, a mayo 2022 U$S 325/TN, una suba del 44% en Dólares.

Maíz: A abril y julio 2019, U$S 133 y 155/TN respectivamente, a abril y julio 2022, U$S 211 y 196/TN respectivamente, una suba de casi 59% para abril y 26% para julio.

Trigo: A enero 2019 U$S 207/TN, a enero 2022 U$S 232/TN, una suba del 12%.



Puede verse que los precios futuros proyectados para soja y maíz temprano 21/22 tuvieron subas superiores a los fertilizantes, sin embargo, los futuros de maíz tardío y trigo 21/22 subieron menos que los fertilizantes.

Para ponerlo en términos prácticos, comparemos cuánto fosfato mono amónico se podía comprar con una tonelada de maíz, trigo y soja, y cuánta urea con una tonelada de maíz y trigo, en la 18/19 versus la 21/22.

- Fosfato Mono y Di Amónico: Para comprar una tonelada de cualquiera de estos dos fertilizantes, a los precios de cosecha de la 18/19, se necesitaban 2,3 toneladas de soja, 3,9 TN de maíz temprano, 3,4 TN de maíz tardío, y 2,5 TN de trigo. A los precios futuros 21/22 actuales, puede comprarse una tonelada de MAP con 2,15 TN de soja, 3,3 TN de maíz temprano, 3,6 TN de maíz tardío, y 3 TN de trigo.

- Urea: Para comprar una tonelada de urea a los precios de cosecha 18/19, se necesitaba 3,2 TN de maíz temprano, 2,8 TN de maíz tardío, y 2,1 TN de trigo. Para la futura cosecha 21/22, a los precios actuales de fertilizantes, se paga una tonelada de urea con 2,6 TN de maíz temprano, 2,8 TN de maíz tardío, y 2,3 TN de trigo.



Vemos que los precios proyectados para la 21/22 son muy prometedores, no obstante, hubo suba de precios en los principales insumos, necesarios para lograr rendimientos promedio. Si bien la relación insumo/producto de la nueva cosecha es buena, no deja margen de error para una baja de precios a cosecha, sobre todo en campos alquilados, cuyas negociaciones de alquileres no serán ajenas a los precios máximos de hoy.



Poniendo como ejemplo un planteo tecnológico promedio alto para el Sur de Santa Fe, puede decirse que el fertilizante necesario para el trigo 21/22 representa 19% del ingreso bruto proyectado al precio futuro de hoy, mientras que la fertilización de maíz temprano y tardío representa 7,7% y 8,7% del ingreso bruto respectivamente. A lo que hay que agregar la tasa de financiación en Dólares, si se compra el fertilizante en canje cereal a cosecha 21/22, a estos precios futuros de trigo y maíz.



Vender soja y maíz 20/21 para cancelar costos de insumos para la campaña 21/22, mejora la relación de precios, por cotizar en el mercado disponible a precios 6% superiores respecto a soja mayo 2021, y 13% y 21% superior en maíz, respecto a los futuros de maíz temprano y tardío 2022 respectivamente.

Conclusiones: Las estimaciones de superficie de siembra 21/22 están comenzando a hacerse oír, mientras las cuentas, con rendimientos normales, suponiendo una campaña sin sobresaltos climáticos en Argentina, proyectan buenos márgenes a los precios futuros mostrados en este informe. La siembra de trigo y maíz, cereales muy relevantes para motorizar una amplia gama de procesos de agregado de valor, requiere de un proactivo manejo comercial y financiero, para evitar comenzar comprando caro y terminar vendiendo barato.

En este análisis solo se ejemplifica el impacto de la suba del costo de fertilizantes, frente a la suba de precios a cosecha, pero tranquera adentro debe hacerse con todos los costos productivos que pudieran cerrarse hoy, al precio de cosecha futuro, y considerar la sensibilidad de los márgenes, dado que, tanto los precios internacionales, como un posible cambio de reglas de juego locales, pueden causar recortes de precios, que hoy se encuentran en la cima. Solo a través del uso de herramientas comerciales, pueden cubrirse estos niveles de precios, solo cerrando costos con cierre de precios de venta, puede acotarse parte del margen 21/22. En medio de una vorágine global y local, detengamos el reloj, para mirar lo que tenemos hoy, lo que se muestra para mañana, y tomar decisiones al respecto.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected]