El transporte de cargas no estará obligado a realizar el hisopado para ingresar en Santa Fe

Sergio Aladio, Secretario General de Camioneros de Santa Fe, comunicó que “se logró una modificación al Decreto 647/2020, y no será exigible para transportistas de carga el hisopado para ingresar o egresar de la Provincia de Santa Fe, cualquiera sea su origen. Si se continuará con la toma de temperatura corporal y la prueba de olfato”.



Continuó diciendo el dirigente gremial que “los camioneros mantienen el compromiso de siempre de seguir adelante con todos los protocolos de cuidado establecidos, con más atención que nunca, colaborando con el gobierno provincial con la lucha que lleva adelante contra la epidemia de coronavirus”.

“Como dirigentes tenemos la responsabilidad de cuidarnos nosotros y a nuestros compañeros, ya que de sea manera cuidamos a nuestras familias, a los santafesinos y a nuestros compatriotas. El país lo está necesitando hoy más que nunca”, concluyó.

El decreto Nº 647/20 establece que, a partir de las cero horas del 27 de julio "las personas que ingresen al territorio de la provincia, sin residir en el mismo, provenientes de zonas donde se mantiene la medida de 'aislamiento social, preventivo y obligatorio", por contar con circulación local del coronavirus definido por el Ministerio de Salud de la Nación, deberán circular con "un hisopado o testeo de resultado negativo", de antigüedad no superior a 72 horas, que "deberán acreditar a simple requerimiento de las autoridades competentes, junto con la demás documentación habilitante para circular". Esto "no exime del cumplimiento de las medidas dispuestas por el Decreto N° 0543/20; en particular observar el aislamiento social, preventivo y obligatorio".