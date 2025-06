Esteban Motta, el vocero que eligió Maximiliano Pullaro para la Convención constituyente

Por Lucio Di Giuseppe (Letra P)



Unidos para Cambiar Santa Fe no quiere dejar detalles sin afinar de cara a la Convención constituyente que comenzará el próximo 14 de julio. Así como se hilvanan reuniones para discutir el reglamento de la cita o del contenido de la reforma, Maximiliano Pullaro ya tiene un vocero designado para su espacio: el senador provincial Esteban Motta.

Las razones de Maximiliano Pullaro

Las razones de Pullaro para elegir a Motta como vocero son similares a los criterios que se utilizaron para elegir a quienes acompañaron al gobernador en la lista de aspirantes a convencionales para la reforma constitucional. No se trata de un nombre rutilante, pero ostenta ciertas características que lo hacen atractivo para el rol: es joven, una cara nueva y tiene formación política. En resumen, no es alguien a quien se lo vincule con la casta. El senador ya salió a la cancha y se lo pudo ver dando entrevistas en algunos medios importantes de los principales centros urbanos de Santa Fe, donde es desconocido.



Además, Motta elude ciertas trampas a la hora de presentar algunas de las propuestas que el gobierno quiere discutir en la Convención. “Se está poniendo la reforma al hombro y lo valoramos, pero si vamos a hablar del fin a las reelecciones indefinidas no puede salir a explicarlo Felipe”, dicen en el radicalismo en referencia a Felipe Michlig, que probablemente sea presidente de la Convención, pero es senador por San Cristóbal desde 1999. “No quedaban muchos en condiciones para cumplir el rol de Esteban”, sumaron cerca suyo, bajándole el precio al nuevo rol.

Quién es Esteban Motta

Productor agropecuario oriundo de la comuna de Piamonte, Motta tiene una vida ligada a la actividad gremial relacionada con el campo. Inició su camino como secretario general de la juventud de la Federación Agraria Argentina en 2006 y tuvo una activa participación en las protestas por la resolución 125 en 2008. Renunció en 2011, tras una pelea con el entonces titular de la FAA Eduardo Buzzi.

Aunque tiene madre radical -y su hermano fue vicepresidente comunal de Piamonte-, su primer contacto con la política partidaria fue vía Luis Contigiani, también militante de la FAA y ministro de Producción de Miguel Lifschitz, a quien asesoró durante su paso por la gestión pública.

Ese primer paso lo llevó a ser candidato a senador del departamento San Martín en 2019, su primera experiencia electoral, pero perdió con la peronista Cristina Berra. Tras esa derrota, Juan Cruz Cándido, hoy secretario general de la gobernación, lo convocó para asesorar al bloque radical en la cámara baja, presidido por Pullaro.

Allí comenzó su vínculo cercano con el gobernador, que lo fue empoderando como su referente en materia agropecuaria hasta ungirlo como secretario de bloque. Con la mente en 2023, Pullaro estaba convencido de que su vínculo con los chacareros era clave para llegar a la Casa Gris. Por ese motivo, le dio rienda suelta a Motta. Así surgieron proyectos como el que le exigía a Omar Perotti rechazar el aumento a las retenciones o el cierre de exportaciones. Motta también se empezó a mostrar con Pullaro en visitas a ExpoAgro y Agroactiva, que para el piamontés son como "ir a la juguetería”.

El dominio departamental

Cuando llegó el cierre de listas de 2023, el equipo del entonces candidato a gobernador le pidió que buscara otra vez la banca de senador del departamento San Martín. Pocos creían que podría destronar a Berra, que buscaba su quinto mandato. De hecho, a Motta ya se lo mencionaba -aún más después de las PASO que el hughense le ganó a Carolina Losada- como futuro ministro de Producción: fue el encargado de abordar ese capítulo en el acto de lanzamiento de la candidatura de Pullaro a la gobernación.

Sin embargo, todo se precipitó. Motta recibió el impulso del huracán Pullaro y le arrebató la banca al peronismo por un puñado de votos. Más allá de la lógica alegría por ganar en un departamento que le era esquivo -y por contribuir a desarmar la histórica mayoría peronista en el Senado-, para el pullarismo el triunfo del piamontés fue también un dolor de cabeza, ya que obligó a recalcular el gabinete que planificaban.

A pesar de ese contratiempo, desde su escaño Motta aportó uno de los votos para aprobar la Ley de reforma constitucional tras 60 años de espera. No contento con eso, revalidó su liderazgo en San Martín, esta vez con holgura, y derrotó a Berra en la disputa por la silla de convencional departamental. Ahora, además de esa tarea, cumplirá un rol clave en la construcción de la nueva Carta Magna: contarle el proceso a la sociedad.