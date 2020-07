Tapa de la revista Cara con la Reina de Holanda junto a su hija Amalia. Otra mirada

La foto de la revista Caras puede ser analizada desde un punto de vista crítico, favorable o no. Según el cristal del ojo con que se mire.



Una revista que nos tiene acostumbrados en sus tapas a mostrar mansiones lujosas, famosos de figura esbelta en lugares maravillosos, que permanentemente apuesta a la imagen, a la belleza, a los estereotipos, al lujo, al placer, a la ostentación. Hoy sorprende con una tapa de la hija de Máxima Sorreguieta, y de alguna manera la interpela al lucir aparentemente desinhibida su figura de niña obesa.



Los medios tiene influencia en la difusión de los modelos de belleza irreales (valga la paradoja de la Reina y su hija). Modelos impuestos en la sociedad que afectan a los cuerpos, especialmente de las mujeres, aunque también de los hombres.

Se pueden dar ejemplos de los efectos de estas influencias sobre todo en la adolescencia. Incremento de la incidencia de la bulimia y anorexia, ley de talles en Argentina que no se respeta.



Una lectura positiva apuesta a mostrar en una tapa una adolescente feliz junto a su madre que no tiene problemas en lucir y posar más allá de su imagen, de su cuerpo, de no ser el estereotipo de una figura delgada de modelo como la de su mamá. Si así fuere no está mal esta tapa que habla de alguien que sufre Bullying y que con el apoyo incondicional de sus padres enfrenta el acoso y luce – insisto – desinhibida su figura, que quizás el público frívolo que consume estas revistas no llega a comprender acostumbrado a ver tapas con estilizadas y bellas figuras por fuera sin saber que hay verdaderamente detrás de esa imagen. Suponemos además que esa foto fue consentida por madre e hija. En ese sentido entonces es una herramienta que nos muestra una respuesta resiliencia ante los embates del bullying.



Una mirada negativa solo se detendrá en el mísero comentario acerca de la imagen obesa de la niña que por ser de la familia real como su madre debería tener una figura esbelta, modelada. Solo miraría lo externo, sin importar que está pasando internamente con esa niña, sin dudas sometida a las presiones que conlleva ser “hija de”. Gente que se sorprendería entonces de esta tapa de Caras, cuestionando el por que no pusieron una mansión, un auto de colección, un paisaje paradisíaco donde este la familia real “disfrutando”.



Nos quedamos con la mirada positiva con el mensaje que no todo es la “imagen” y que hay tratar de mirar “adentro” de cada uno primero y luego del “otro”. Y para ello sin dudas hay que conocer al otro, aceptarlo y quererlo como es, mas allá de estereotipos, mas allá de sus credo, su raza, su condición social o económica. Simplemente “mirarlo” como un “otro” similar a mi.

