Los riesgos productivos y de precio plantean desafíos permanentes al productor agrícola, que en cada campaña invierte capital en una empresa a cielo abierto. Asegurar cantidad y valor debe ser un objetivo desde el momento en que se decide sembrar hasta la venta del último quintal. Así como los rendimientos son el resultado de combinar tecnología y clima, los precios son el resultado de combinar tecnología comercial y mercado. Para lograr la sostenibilidad financiera del negocio, la planificación debe apoyarse en tres decisiones clave a lo largo del ciclo: cubrir, vender y diferir.

Establecer prioridades

El camino desde conocer el precio objetivo de la producción agrícola -que dimensiona el riesgo precio- hasta cubrirlo, pone a la gestión comercial en el centro de la escena. Para evaluar qué posición tiene cada productor frente a su comercialización, conviene reflexionar sobre cuál es la pregunta que busca responder con más frecuencia: ¿Qué precio necesito para ser rentable? O ¿Qué precio ofrecerá el mercado?

Si la prioridad está puesta en medir costos, planificar inversiones para producir con eficiencia y calcular el valor necesario para ser rentable, la información de mercado funcionará como insumo para tomar decisiones. La luz verde para cubrir o vender se activará cuando las cotizaciones coincidan con el precio objetivo presupuestado, y se recalcularán coberturas y plazos de entrega cuando estén por debajo.

Por el contrario, si lo primero que interesa saber es como viene el mercado, sin mirar antes los números propios, el foco de atención quedará afuera de la agro empresa. Esta mirada debilita la gestión comercial, ya que ata las decisiones a la percepción de oportunidad o a recomendaciones de terceros, en lugar de responder a las necesidades propias para lograr rentabilidad.

Las decisiones de cada campaña se traducen en inversiones que deben afrontarse con capital propio o de terceros. En Argentina, la producción agrícola se financia en un 70 % con capital de terceros -aproximadamente 30 % proviene de bancos y 40 % de crédito comercial- y solo se autofinancia en un 30 %, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario[1]. Esto evidencia el alto nivel de compromiso financiero de cada siembra, el que debe honrarse con el resultado de la cosecha.

La sostenibilidad financiera de las agro empresas está ligada tanto a los rendimientos como al precio obtenido. El primero exige inversiones precisas en insumos y procesos para maximizar la productividad. En cuanto al precio, se gestiona calculando el precio objetivo de cada campaña, que surge de proyectar el presupuesto de costos totales sobre el rendimiento promedio de cada zona, y sumar el margen de ganancia deseado.

Los precios futuros a cosecha suelen comenzar a cotizar entre 10 y 15 meses antes de la misma. Esto permite evaluar el mercado mucho antes de sembrar y cotejarlo con el precio objetivo. En el período entre pre siembra y precosecha, las cotizaciones fluctúan por factores, de oferta y demanda global, pero también por eventos geopolíticos -como conflictos bélicos en regiones proveedoras de insumos (Medio Oriente) o exportadoras de granos (Mar Negro)- que alteran las cadenas de abastecimiento.

Entre idas y vueltas del mercado, el tiempo juega a favor antes de la cosecha y ofrece ventanas para capturar valores cercanos o superiores al precio objetivo. Esto puede hacerse mediante ventas anticipadas con compromiso de entrega (forwards), siempre que los precios reflejen las referencias del Mercado a Término local (A3). También pueden tomarse coberturas sin compromiso de entrega, vendiendo contratos futuros o comprando opciones PUT en A3.

Si los futuros nunca alcanzan el precio objetivo, es necesario analizar la probabilidad de una recuperación frente a la amenaza de mayores bajas a cosecha, considerando los vencimientos financieros y el costo de refinanciarlos. En esos escenarios, suele ser preferible tomar coberturas flexibles a precios ajustados para ponerle piso a las pérdidas.

Asimismo, los volúmenes comprometidos deben guardar relación con el riesgo productivo de cada zona. Cubrir por encima del 40 al 60 % de la producción proyectada expone a la empresa a riesgos de incumplimiento por eventos climáticos que recorten los rendimientos; en cambio, no cubrir nada deja la cosecha expuesta a bajas estacionales.

El caso del trigo: campañas 2025/26 y 2026/27

Para observar estas decisiones en la práctica, desde pre siembra hasta postcosecha, se grafican los volúmenes de la cosecha 2025/2026 y los proyectados de la 2026/2027 sin precio, así como la evolución de las cotizaciones futuras antes de diciembre y del disponible después de ese mes. Los volúmenes preciados corresponden a ventas anticipadas con precio, con compromiso de entrega de mercadería, a través de contratos forwards.

En presiembra (entre abril y mediados de mayo), las ventas anticipadas (forwards) para la campaña 2025/26 fueron mínimas, con apenas 38.000 toneladas, a un precio futuro diciembre promedio de U$S 204/TN. En contraste, para la campaña 2026/27 se aseguraron 1,3 millones de toneladas en el mismo período, impulsadas por un futuro diciembre promedio de U$S 226/TN.

Ya en el tramo entre siembra y cosecha (mediados de mayo a principios de noviembre), los futuros promediaron U$S 194/TN en 2025 (con 3,6 millones de toneladas vendidas forwards) y U$S 221/TN en 2026 (con 3,1 millones de toneladas). A pesar de las oportunidades de precio de la última campaña, ambos ciclos llegan a la cosecha con una proporción muy alta de trigo sin precio: 87 % en la 2025/26 y 81 % en la 2026/27.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de A3 y SAGPyA.

Al analizar las coberturas con futuros diciembre en A3 (sin compromiso de entrega) entre abril y principios de noviembre, el cambio es notorio. En 2025, cuando el mercado ofrecía valores por encima de U$S 190/TN, se operaron 2,7 millones de toneladas. Para la posición diciembre 2026, aún vigente, el volumen acumulado ya alcanza 6,7 millones de toneladas. Esta duplicación en el uso de futuros muestra una mayor búsqueda de cobertura frente a una cosecha que se proyecta en 23,5 millones de toneladas.

Vender

Los volúmenes de liquidación durante la cosecha suelen ser elevados debido a la necesidad de cubrir alquileres y créditos, lo que genera una fuerte presión bajista sobre los precios. Haber cubierto parte de la producción con anticipación evita absorber esos recortes estacionales.

Dado que hay eventos que pueden mover los precios al alza, aún en plena cosecha, la estrategia más eficiente es diversificar el riesgo en proporciones: llegar a cosecha con un porcentaje de mercadería con precio cerrado, otro con coberturas flexibles (como opciones PUT) y un remanente abierto a posibles mejoras. Vender bajo esta lógica acerca el precio promedio final al objetivo presupuestado y evita malvender grandes volúmenes por apremios financieros.

Volviendo al ejemplo del trigo, en la campaña 25/26, puede verse que en postcosecha se han liquidado hasta ahora 20,5 millones de toneladas, y el precio promedio logrado por todas las ventas, desde pre siembra hasta postcosecha, resulta en U$S 189/TN, muy golpeado por las ventas realizadas entre mediados de noviembre y marzo, casi 11 millones de toneladas, a precios entre U$S 165 y 185/TN, y la mitad de ese volumen fue liquidado en diciembre, muy superior a las coberturas de ventas con futuros diciembre 2025, lo que permite asumir que las bajas fueron absorbidas por los productores.

Para la actual 26/27, si bien el volumen de trigo sin precio sigue siendo alto, más del 80 %, el volumen de contratos futuros permite deducir que las bajas de precios no serán totalmente absorbidas por las liquidaciones a cosecha.

Diferir

Una vez levantada la cosecha y cumplidos los compromisos financieros inmediatos, el productor enfrenta la decisión de vender el saldo disponible o diferir su comercialización. Postergar ventas mediante el almacenamiento en origen (silo bolsa o acopio) solo es rentable si el mercado ofrece un "pase" (diferencia positiva entre el precio futuro y el disponible) que supere los costos logísticos de acondicionamiento, guarda y el costo financiero de inmovilizar el capital. En esta etapa, los mercados de futuros permiten capturar esos pases con certeza y evitar que el almacenamiento se convierta en una apuesta especulativa.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de A3.

El gráfico muestra los precios futuros para el trigo que se está cosechando. Tanto el disponible como el futuro diciembre 2026 ya cotizan en torno a U$S 200/TN. Con marzo 2027 a U$S 214/TN, hay motivo para diferir todo el volumen posible, y cubrir precio para una proporción de lo que planifica liquidarse entre marzo y julio 2027.

Conclusiones

La planificación comercial no busca adivinar cuál será el precio máximo del mercado, sino asegurar la rentabilidad y la sostenibilidad financiera de la empresa agrícola. Partir de los números propios para definir un precio objetivo permite utilizar herramientas como los forwards, futuros y opciones con criterio empresarial. Combinar estrategias para cubrir antes de la trilla, vender de forma escalonada en cosecha y diferir solo cuando los números lo justifican, transforma la comercialización en un verdadero escudo frente a la volatilidad.