

La especialista en equipos y finanzas del agro Mónica Ortolani analizó las últimas proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y resumió el panorama de los principales cultivos con un semáforo: verde para la soja, amarillo para el maíz y rojo para el trigo.

Soja y maíz: dos escenarios distintos

Sobre la soja, Ortolani explicó que "sobra menos soja de lo que se esperaba". Para el maíz planteó un escenario intermedio: según dijo, el USDA tuvo que reconocer errores en sus estimaciones y mediciones de la producción de Estados Unidos, aunque Sudamérica aporta más maíz del esperado.

Trigo: más stock mundial

El panorama más complicado corresponde al trigo. Según Ortolani, hay casi 4 millones de toneladas más de stock global, es decir, mayor disponibilidad en el mundo. Agregó que el análisis de la oferta debe contemplar las existencias de China, que concentra, según detalló, el 42 % del trigo, el 36 % de la soja y el 59 % del maíz del mundo.

Qué recomienda a los productores

Ortolani indicó que los productores que llegan a la cosecha sin precio fijado enfrentan un castigo de precios por la presión logística. Explicó que la necesidad de diferenciar soja sustentable y clasificar calidades reduce el espacio disponible para recibir granos. Su consejo es no llegar sin precio a la venta y planificar los compromisos, ya que, dijo, existen herramientas de cobertura.

Para el trigo, sugirió a quienes aún no fijaron precio no entregar en tiempo de cosecha y evaluar la venta de trigo a marzo, que permitiría capitalizar una diferencia de entre 12 y 13 dólares, según indicó.

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