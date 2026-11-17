En la madrugada de este martes, dos hombres fueron detenidos en la Ruta Provincial 64-S durante un operativo policial. Los individuos circulaban en dos vehículos con irregularidades de identificación y llevaban consigo elementos de corte y chapas patentes. Se investiga su presunta participación en hechos de robo calificado y privación ilegítima de la libertad en el departamento Belgrano.

Intervención en Ruta 64-S

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 18.ª de Coronda (Unidad Regional XV – Departamento San Jerónimo), con la colaboración del Comando Radioeléctrico. Los efectivos interceptaron un Volkswagen T-Cross y un Ford Focus, detectando anomalías en la identificación de ambos rodados.

Durante la requisa de los vehículos, los agentes secuestraron herramientas de corte, chapas patentes y otros elementos que resultan de interés para la causa investigada.

Investigación en curso

Tras la intervención de diversas dependencias policiales y judiciales, la Fiscalía interviniente ordenó la detención de ambos hombres en el marco de una causa caratulada por robo calificado y privación ilegítima de la libertad.

Actualmente, las fuerzas de seguridad continúan con las tareas investigativas para determinar si los detenidos guardan vinculación con una serie de ilícitos registrados recientemente en localidades del departamento Belgrano. No se descarta la participación de los sospechosos en otros delitos cometidos dentro de esa jurisdicción.

#Policiales #Inseguridad #Coronda #DepartamentoBelgrano #Robos

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)