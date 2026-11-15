Williams Kemmis cayó 3 a 2 sobre la hora ante Sportivo

Williams Kemmis perdió 3 a 2 con Sportivo en la última jugada del partido y quedó eliminado de la definición de la Liga Cañadense. El equipo de Las Rosas había arrancado en ventaja, luego quedó perdidoso pero llegó a igualar el marcador, sin embargo en la ultima jugado los parejenses se llevaron la victoria.

Un comienzo a favor

El verdinegro golpeó primero. Al minuto y medio, en el primer ataque, un pelotazo largo no fue bien resuelto por la defensa de Sportivo y Bosco, habilitado, definió al primer palo de Villanueva para el 1 a 0.

Sportivo reaccionó a los 22 minutos: Vitali recibió solo, remató y, tras una respuesta parcial de Sabattini, la pelota terminó en el arco para el 1 a 1 con el que se cerró el primer tiempo.

Se recupera el visitante, pero Kemmis empata

En el complemento, a los 12 minutos, Toia ganó por derecha y tiró el centro. Sabattini no pudo descolgarlo, la pelota quedó viva y Vitali, con el arco libre, marcó el 2 a 1.

El Kemmis fue a buscar la igualdad y la consiguió a los 27 minutos. Tras un tiro libre al borde del área, Mengarelli remató, la pelota se desvió y dio en la mano de Quiroga. El árbitro Oscar Santillán sancionó penal y el propio Mengarelli lo cambió por gol con un remate al medio para el 2 a 2.

Gol en el descuento

A los 49 minutos, con un pelotazo largo de Onega, Astrada ganó la posición a Cezar, ingresó al área con la pelota dominada y, ante la salida de Sabattini, cruzó el remate al palo izquierdo para el 3 a 2 final.

La otra semifinal

Sport Club Cañadense venció 2 a 0 a Campaña de Carcarañá y consiguió su clasificación a la final. Los goles del conjunto cañadense fueron convertidos por Tombolini y Monzón.

La FINAL

De esta manera, Sport y Sportivo de Las Parejas protagonizarán la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Cañadense de Fútbol.

La localía de las dos finales entre Sportivo y Sport se sorteará en la sede de la Liga Cañadense.

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