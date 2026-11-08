Villarruel fue al Gigante de Arroyito a ver a Central

La vicepresidenta de la Nación Argentina y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, estuvo el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Gigante de Arroyito, en Rosario, para ver a Rosario Central frente a Estudiantes de Río Cuarto. El partido, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, comenzó a las 17.30 y terminó 2-0 a favor del local.

La visita al estadio

Antes del encuentro, Villarruel avisó a las autoridades del club para conseguir un lugar en la tribuna. Al llegar, dirigentes de Rosario Central la recibieron en una sala del estadio y le entregaron una camiseta con el número 100 en el pecho.

La vicepresidenta posó con la camiseta abierta entre las manos. Detrás se veía la placa que recuerda a Víctor José Vesco como "el gran Presidente del Club Atlético Rosario Central". Según trascendidos periodísticos, la prenda pertenecía a Ángel Di María, quien no jugó ese partido. Después, Villarruel siguió el encuentro desde la tribuna y compartió imágenes de su paso por el estadio en su cuenta de Instagram.

Villarruel nació en Buenos Aires. Su vínculo con Central viene de su padre, rosarino e hincha del club, con quien miraba los partidos por televisión.

El partido y la Tabla Anual

Julián Fernández abrió el marcador a los 44 minutos del primer tiempo. Luego, Emanuel Coronel marcó el 2-0 con un zurdazo desde afuera del área.

En simultáneo se definía la Tabla Anual. Central necesitaba ganar y que Boca no superara a Defensa y Justicia. En el tiempo de descuento, Enner Valencia convirtió el 1-0 para Boca en la Bombonera. Con 63 puntos, uno más que Central, Boca quedó como Campeón de Liga 2026.

Central recibirá ahora a Gimnasia de Mendoza en los octavos de final del Clausura.

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Fuente: Estacionline (08/11/2026)