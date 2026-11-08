Villarruel fue al Gigante de Arroyito a ver a Central

La vicepresidenta presenció el 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, por la última fecha de la fase regular del Clausura. Dirigentes del club le regalaron una camiseta.
Deportes08 de noviembre de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

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La vicepresidenta de la Nación Argentina y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, estuvo el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Gigante de Arroyito, en Rosario, para ver a Rosario Central frente a Estudiantes de Río Cuarto. El partido, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, comenzó a las 17.30 y terminó 2-0 a favor del local.

La visita al estadio

Antes del encuentro, Villarruel avisó a las autoridades del club para conseguir un lugar en la tribuna. Al llegar, dirigentes de Rosario Central la recibieron en una sala del estadio y le entregaron una camiseta con el número 100 en el pecho.

La vicepresidenta posó con la camiseta abierta entre las manos. Detrás se veía la placa que recuerda a Víctor José Vesco como "el gran Presidente del Club Atlético Rosario Central". Según trascendidos periodísticos, la prenda pertenecía a Ángel Di María, quien no jugó ese partido. Después, Villarruel siguió el encuentro desde la tribuna y compartió imágenes de su paso por el estadio en su cuenta de Instagram.

Villarruel nació en Buenos Aires. Su vínculo con Central viene de su padre, rosarino e hincha del club, con quien miraba los partidos por televisión.

El partido y la Tabla Anual

Julián Fernández abrió el marcador a los 44 minutos del primer tiempo. Luego, Emanuel Coronel marcó el 2-0 con un zurdazo desde afuera del área.

En simultáneo se definía la Tabla Anual. Central necesitaba ganar y que Boca no superara a Defensa y Justicia. En el tiempo de descuento, Enner Valencia convirtió el 1-0 para Boca en la Bombonera. Con 63 puntos, uno más que Central, Boca quedó como Campeón de Liga 2026.

Central recibirá ahora a Gimnasia de Mendoza en los octavos de final del Clausura.

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Fuente: Estacionline (08/11/2026)

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