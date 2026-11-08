Intensifican controles preventivos en Las Parejas

Personal del Comando Radioeléctrico de Las Parejas, junto con inspectores de Tránsito Municipal, llevó adelante un operativo de saturación y alta visibilidad en distintos sectores de la ciudad, de acuerdo con la información de la UR III, departamento Belgrano.

Controles y tareas preventivas

Durante el procedimiento se realizaron controles de motocicletas, identificación de personas y tareas preventivas en espacios públicos. Los agentes intervinieron ante situaciones de consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y otras conductas que pudieran generar disturbios.

Objetivo del operativo

Según se informó, estas acciones buscan reforzar la presencia policial, prevenir hechos delictivos y desalentar conductas que puedan alterar el orden público y la paz social. La finalidad es garantizar mayor tranquilidad y seguridad a los vecinos.

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Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)