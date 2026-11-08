Williams Kemmis avanzó a semifinales. Almafuerte quedó afuera en cuartos

Williams Kemmis clasificó a las semifinales del Torneo Clausura de Primera División de la Liga Cañadense, mientras que Almafuerte quedó eliminado en los cuartos de final. Ambos equipos de Las Rosas definieron sus llaves por penales.

Kemmis, a semifinales

Williams Kemmis igualó 3 a 3 con ADEO en el tiempo reglamentario. Los goles de Kemmis fueron de Mengarelli, Rossi y Villalba. Para ADEO convirtieron Sanchez, Lenardon (de penal) y Sosa, y fue expulsado Lavini. En la definición desde los doce pasos, Kemmis se impuso 6 a 5.

Almafuerte, eliminado

Almafuerte empató 0 a 0 con Sport y perdió 5 a 4 en los penales, por lo que el equipo de Las Rosas quedó fuera del torneo.

Cómo siguen las semifinales

Kemmis enfrentará a Sportivo, que eliminó a Defensores por 8 a 7 en los penales tras empatar 1 a 1.

En la otra llave, Sport jugará ante Campaña, que venció 1 a 0 a El Porvenir.

Las semifinales son a partido único, pero la final se disputará en partidos de ida y vuelta, con la localía a sorteo.

Tabla de goleadores

Gianfranco Mengarelli, de Kemmis, suma 8 goles y comparte el tercer lugar con Sebastián Cavallín (Correa). Lidera Fernando Sanchez (ADEO) con 10 goles, seguido por Laureano Carrizo (Sport) con 9.

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