Concursarán el cargo de Juez de Circuito para Las Rosas

La Provincia de Santa Fe incluyó a Las Rosas en la convocatoria para cubrir cargos de jueces de primera instancia de circuito. Es una de las nueve subcircunscripciones judiciales alcanzadas por el llamado.

Las otras localidades incluidas

La convocatoria también comprende a San Carlos Centro, San Javier, San Jerónimo, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Avellaneda, San Vicente y Sunchales.

Los concursos fueron dispuestos por el Ministerio de Justicia y Seguridad, que conduce Pablo Cococcioni. Además de los cargos de jueces de circuito, abarcan vacantes para vocales de Cámara, jueces de primera instancia de distrito e integrantes de Colegios de Jueces Penales. En conjunto, los 11 llamados comprenden más de 50 cargos en distintas regiones de la provincia.

Cómo inscribirse

Quienes quieran postularse deberán completar un formulario que se publicará en el sitio web de la Provincia. El Consejo de la Magistratura ya habilitó el curso virtual de Perspectiva de Género para quienes participen del proceso de selección.

Las fechas de los concursos se definirán después del sorteo de los integrantes de las juntas evaluadoras.

Fuente: MdOenvivo (12/11/2026)